陳亭妃爭取仁德工業區認列0626豪雨災區　協助廠商紓困利息補貼

▲立法委員陳亭妃於立法院經濟委員會質詢經濟部長龔明鑫，爭取行政院認列仁德工業區為0626豪雨災區，協助受災廠商申請紓困與利息補貼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0626豪雨重創台南仁德太乙、保安工業區，立委陳亭妃8日於立法院經濟委員會質詢經濟部長龔明鑫，強力爭取行政院認列仁德工業區為豪雨災區，以協助受災中小企業申請紓困貸款、利息補貼及基礎建設修復。

陳亭妃強調，三爺溪整治完成3年，卻仍因極端強降雨幾近溢堤，造成工業區嚴重損害，中央應正視地方災民與廠商的憤怒與無助，盡速補齊行政程序，讓救助措施真正到位。

陳亭妃指出，她7月6日陪同龔明鑫前往台南太乙工業區會勘時，現場充滿受災廠商的怨氣。三爺溪好不容易完成整治，卻因短時間瞬間雨量過大，導致水量宣洩不及，顯示治水仍有關鍵瓶頸亟待解決，政府必須加速檢討改善，讓地方真正有感。

陳亭妃表示，針對受災嚴重的工業區廠商，中央應比照過去「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」精神，協助受災中小企業取得災害復工貸款利息補貼、原有貸款利息減免補貼，並全面支持產業振興及各項基礎建設修復，讓廠商能盡快恢復營運。

龔明鑫答詢時表示，相關補助能否適用，關鍵在於行政院是否宣布該區屬於災區。他說明，一般家戶淹水超過50公分以上的1萬5000元補助，不需直接宣布災區，只要地方政府造冊送交中央即可撥款；但若涉及受災企業貸款利息減免、產業振興補貼等措施，則必須由行政院正式認定為災區後才能適用。



對此，陳亭妃當場要求經濟部務必積極向行政院反映地方心聲，協助補齊行政程序，讓仁德工業區受災廠商能順利申請紓困貸款與利息補貼，不能讓行政流程卡住救災美意，也不能讓受災企業孤立無援。

此外，針對防救災關鍵的「微電網」建設，陳亭妃也促請國發會與經濟部加速核定公共建設計畫。她表示，台南市已規劃「一區一案」防災微電網，盤點線路最末端、供電最脆弱區塊，以及防災收容中心、區公所等關鍵據點進行對接，未來若發生重大災害，才能確保偏遠地區與脆弱受災區域在第一時間具備獨立供電能力。

龔明鑫對此回應，能源署已規劃4年40億元公共建設計畫，並提報國發會審議，通過後將可編列穩定的4年期公務預算接續執行。陳亭妃則要求經濟部與能源署全力協助地方輔導建置，將台南瑞峰國小、佳里國中後港校區、曾文市政願景園區等既有微電網布建經驗，推廣至更多脆弱區域，以穩定預算防患於未然。

陳亭妃強調，面對極端氣候，治水、防災與產業復原不能各做各的，中央必須把災區認定、企業紓困、基礎建設修復及微電網防災一起納入整體考量，讓台南在災後能加速復原，也在下一次災害來臨前更有韌性。