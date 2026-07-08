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泰山10噸致癌油銷毀「轉作生質柴油」　彰化衛生局監控

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

針對中聯油脂生產之「大豆沙拉油」檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標四倍，且逾1300公噸問題油品流入下游，彰化縣衛生局今（8）日宣布重大處置進度。針對泰山主動提報自主銷毀，預計自今日下午起，已針對已回收及庫存之問題沙拉油與調和油產品，總計約10公噸，展開為期7個工作天的銷毀作業，並轉作生質柴油，確保不再流入食品鏈。

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

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▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局在稽查過程中發現，泰山公司早在今年6月15日參與中聯公司召開的品保聯繫會議時，即已知悉中聯的沙拉油存在品質異常，卻未依《食品安全衛生管理法》規定即時通報衛生主管機關，且在後續稽查階段亦未完整說明。衛生局認定其延誤通報、隱匿實情，情節重大，依法裁處600萬元。

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

根據衛生局截至7月6日的統計數據，泰山公司旗下問題油品已全面下架回收。本次銷毀行動涵蓋六大品項，總處理量達10,989公斤。其中，包含沙拉油、環保鐵桶沙拉油及泰山不飽和大豆沙拉油等品項在內，共計回收5,584公斤；調和油部分，則有金酥炸耐炸油及歐式果實精華調和油等，回收數量為1,381公斤；此外，尚有庫存之歐式果實精華調和油4,024公斤，全數納入本次銷毀清單。

▲泰山企業主動提報銷毀毒油。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局強調，銷毀作業將全程派員監控，確保所有涉案產品在嚴密監督下完成銷毀並轉為生質柴油，杜絕任何回流市面之可能。對於後續若再有回收之油品，亦將循此模式陸續進行銷毀。衛生局同時呼籲食品業者，面對產品安全疑慮時，應善盡自主管理責任，主動通報並配合調查，切勿心存僥倖，以免遭受重罰。

▲上游中聯油品出包，泰山隱匿遭祭重罰。（圖／彰化縣衛生局提供）

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