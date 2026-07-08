陸發報告批菲律賓：意圖突破領土邊界　缺乏史實依據

▲中菲近年在南海頻繁發生衝突（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸自然資源部海洋發展戰略研究所8日在北京發表《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》。報告結論指出，菲律賓意圖突破領土邊界，擴張至黃岩島和南沙群島的做法缺乏史實依據，明顯違背國際法，也不具歷史法理基礎

據中新社報導，報告旨在檢視菲律賓在南海提出的領土主張是否與公認的國際法規則和公開的可信史料一致，以確定其相關領土主張是否符合國際法。

報告指出，菲律賓為支持其對黃岩島和南沙群島部分島礁的領土主張提出的一系列依據，在歷史層面充斥著對史料的誤用曲解，在法理層面鮮見其證明價值，僅是菲突破國際條約限制、非法擴張領土範圍的藉口。

報告結論指出，菲律賓意圖突破一系列具有國際法效力的條約所限定的領土邊界，將其擴張至黃岩島和南沙群島部分島礁的做法缺乏基本的史實依據，且明顯違背有關領土取得的國際法規則，不具備歷史法理基礎。

據報導，「菲律賓領土邊界的歷史法理評估項目」由大陸自然資源部海洋發展戰略研究所倡議發起。來自中國自然資源部海洋發展戰略研究所、中國歷史研究院、武漢大學、南京大學、北京交通大學、廣東外語外貿大學和淮陰師範學院等機構的歷史學和國際法等多學科學者組成專家組，共同編制完成報告。