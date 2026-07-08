阜杭豆漿超商聯名飯糰用到致癌油　業者：門市油品供應鏈不同

▲7-ELEVEN販售飯糰、便當等鮮食受波及，目前已將疑慮批號下架，架上販售品項均合規。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

中聯油脂致癌大豆沙拉油風波擴大，受影響產品不少是由聯華食品代工的超商食物，其中也包括阜杭豆漿飯糰。對此，業者也發出聲明稿，該飯糰的原物料採購與生產製造，均由超商合作廠商負責，與阜杭豆漿門市原物料及油品供應鏈不同。

衛福部部長石崇良昨日在記者會上表示，為確保食安，不分比例「232項產品」全數預防性下架，產品涵蓋食用油品、沙拉醬、調味醬、烘焙用餡料、即食食品、風味調味醬等產品，其中有不少由聯華食品代工的超商食物，如「林聰明雞肉飯糰、阜杭豆漿的飯糰」，其它知名產品還有「桂冠沙拉、味全多款醬料、廣達香素食香鬆」等。

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針對昨日晚間即時新聞快報提及「阜杭豆漿飯糰」油品事件，阜杭豆漿聲明如下：

阜杭豆漿與超商合作開發「阜杭豆漿經典飯糰」與「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」，該商品僅於超商通路販售，其原物料採購、生產製造、供應鏈管理，均由超商委託之食品製造合作廠商負責，與阜杭豆漿門市之原物料及油品供應鏈不同。

目前阜杭豆漿店內所使用之油品及加工食品皆由敝店自行採購，並來自於合法合規的供應商。同時皆有完備的貨單、原料之供應商聲明以及相關的檢驗報告，可供民眾、媒體及有關單位查詢。

昨日晚間得知相關的即時新聞後主動聯繫超商合作夥伴，要求盡速確認相關的原物料供應鏈及其影響範疇，並提出完整說明查核結果及後續的處理措施，收到正式的官方聲明與回覆，回覆內容為「目前超商現行商品未使用衛福部公告問題油品，超商依聯華食品公告退費機制配合執行」。

將會持續追蹤此事件，也感謝社會各界的關心與監督。阜杭豆漿將秉持誠信、透明、以及負責的態度與合作夥伴共同守護消費者的食品安全。

另外，橘焱胡同集團今早也公告，與7-ELEVEN聯名合作開發之「星宇新極上胡同炭火牛小排飯糰」，該商品由7-ELEVEN委託之食品製造合作廠商進行原物料採購、生產與供應鏈管理。得知該商品是232項問題商品之一後，已於第一時間主動聯繫合作夥伴，並展開緊急查核，並督促食品製造廠配合主管機關進行相關追蹤與預防性措施，全力維護消費者權益。

橘焱胡同集團表示，旗下各品牌門市之日常營運所使用油品，皆由本集團自行採購自合法合格之獨立供應商。經全面盤查與逐一核對，旗下各門市所使用之油品及原物料供應鏈，與上述超商聯名商品完全獨立，且均未涉及本次事件之問題批號，目前全台門市營運及餐點皆安全無虞，請消費者安心。