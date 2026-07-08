遭吳子嘉飆罵三字經「問候老母」賴瑞隆不忍了　喊告：嚴正譴責

▲遭吳子嘉飆罵三字經「問候老母」！賴瑞隆不忍了喊告。（圖／記者賴文萱合成）

記者賴文萱／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在節目中爆粗口連飆三字經並脫口「X你娘」辱罵民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，引發爭議。對此，賴瑞隆競選辦公室今日發聲表達最嚴正譴責，並委請律師依法提吿。

吳子嘉日前於節目中，以羞辱性的言詞辱罵個人與女性，連飆三字經並脫口「X你娘」、「王八蛋」等，涉及貶抑女性人格、恐嚇的言論，賴瑞隆競選辦公室今日發出聲明，表達最嚴正譴責，並委請律師依法提吿。

賴瑞隆競選辦公室強調，深感媒體人握有公共傳播資源，更肩負促進公共討論、維護社會價值的重要責任，應以事實為基礎，理性評論公共事務，而非利用媒體平台散播謾罵、羞辱及貶抑女性的言論，對社會帶來負面示範。

▲▼吳子嘉節目上飆罵三字經「問候賴瑞隆老母」。（圖／翻攝高雄市議員張博洋FB粉專）

高雄市議員張博洋表示，「三字經飆罵賴瑞隆母親，證明吳子嘉沒招了。」他說，「民調蓋牌」就是吳子嘉與他的美麗島最鮮明的品牌形象，連日的三字經問候戴立安以及賴瑞隆母親，顯見「耍流氓」就是吳子嘉的人格特質。沒有公信力、沒有社會形象，連有技術的戴立安也離開了，Uncle你就剩一支XX了。

民進黨高雄市議員參選人黃敬雅則痛批，政治攻防可以激烈，但做人的基本底線絕不能退讓。看到吳子嘉在節目上，用極度難堪的三字經、多字經公然飆罵高雄市長參選人賴瑞隆，她心裡除了氣憤，更多的是沉痛與擔憂。

黃敬雅說，吳子嘉這段影片，她只看到了一個氣急敗壞的公眾人物理虧與詞窮的窘態。為了我們的孩子，為了台灣的言論環境，我們必須站出來向言語暴力說不，在此嚴正正告吳子嘉向當事人以及全台灣的父母親公開道歉。