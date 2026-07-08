致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳，引發食安風暴。各縣市緊急清查、下架。總統賴清德今（8日）表示，該勒令停產就停產、該預防性下架，也要積極執行。賴清德批評，中聯油等公司發生問題，非常不應該。還沒有立即通報主管機關，該法辦就應依法究辦。

民進黨今召開中常會，對於中聯油食安事件，賴清德表示，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應該共同合作。第一，該勒令停產就停產。第二，該全面下架就下架。第三，該預防性下架，也要積極執行。

賴清德指出，中聯油等公司發生問題，非常不應該。沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機。該法辦就應該依法究辦。另外，立法院黨團也應該跟行政院合作，共同討論對食安法的修法，對未來食品安全的保障能夠更進一步提升。

另外，據中央氣象署預報，強烈颱風巴威將於本週五接近台灣。賴清德表示，無論颱風中心是否登陸，週五、週六兩天，將是颱風影響台灣最劇烈的時刻。行政院已責成相關部會完成各項防颱整備工作，並與各地方政府保持密切聯繫，落實排水、防災及各項應變機制，將颱風可能造成的災損降至最低。

賴清德指出，要請所有黨公職與地方服務團隊，全力配合政府防颱作業，加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好居家防颱準備，一起守護生命財產安全。

賴清德表示，也請所有公職候選人，因應颱風對地方可能造成的影響，以防救災為重，主動投入地方防災及關懷協助工作，與人民站在一起，共同度過颱風挑戰；各項競選行程及活動，應配合地方政府公告及實際天候狀況，適時調整或延期辦理。