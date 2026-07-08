Windy預測「巴威偏北撞台」嚇壞了！氣象粉專曝原因：登陸機率提升

▲強烈颱風巴威進逼台灣。（圖／氣象署）



記者劉維榛／綜合報導

強颱巴威預計周五、周六對台灣影響最劇！一名網友看見新聞稱「擦邊」，但Windy路徑卻像更靠近台灣，嚇喊能否就地解散。文章也釣出氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》解釋，擦邊是指中心擦過陸地，但暴風圈仍可能籠罩全台，與登陸差異不大，目前登陸機率也有緩慢提升。

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一名網友在Threads表示，看見新聞都說巴威將「擦邊」台灣，但他用Windy查看路徑卻顯示可能偏北、甚至朝台灣靠近，讓他忍不住直呼「我可以請他就地解散嗎？」由於兩種說法看似不同，也讓原PO擔心這次颱風恐怕沒有想像中樂觀，引發不少人關注颱風實際影響範圍。



巴威暴風圈直徑760公里！粉專提醒：中心擦邊也很有感



對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》現身留言區解釋，氣象署與新聞所稱的「擦邊」，指的是颱風中心擦過台灣陸地。以目前預報來看，颱風暴風半徑約380公里、直徑約760公里，「中心擦邊跟登陸其實真的沒差多少，整個暴風圈還是會籠罩全台灣上空」，唯一有差的大概只有颱風核心會不會被中央山脈明顯破壞而已。

另外，粉專提醒，目前路徑預報仍存在一定誤差，但預測範圍仍涵蓋宜蘭、花蓮至東北外海一帶，也就是說，颱風未來仍有可能登陸，也可能從距離台灣較遠的位置通過。不過依照近幾次預報修正趨勢來看，「登陸的機率有緩慢在提升」，後續仍須持續留意氣象署預報。