國軍缺尉、士官　顧立雄：明年擬重啟預官考試

▲國防部長顧立雄8日到立法院。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

受少子女化及民間企業爭才等挑戰，國軍面臨人才招募困難。國防部長顧立雄今（8日）表示，針對基層比較缺尉級軍、士官情況，基於1年期義務役受到完整訓練，因此準備明年開放預備軍官與預備士官考試。

顧立雄8日到立法院外交國防委員會專案報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」，並備詢。顧立雄說，少子化造成國家人口結構改變，影響社會勞動力投入就業市場人數，國軍亦面臨青壯人力來源縮減及民間企業爭才等挑戰；國防部資源規劃司司長藍靜婷則指出，可徵役男自110年起，呈現逐年遞減趨勢，研判116年將降至7.7萬餘人。

顧立雄答詢民進黨立委陳俊宇時表示，不諱言現在志願役人數確實不容易招募，但當時將義務役役期從4個月改為1年有好處，因為讓他們從新訓、駐地到基地，甚至聯合作戰的驗證，獲得完整訓練，所以義務議部分，國防部準備在明年重啟預官考試。

顧立雄說，現在狀況是，基層尉級軍、士官會比較缺，既然他們受到充足訓練，「我想可以開放預備軍官跟預備士官的考試」。

另外，顧立雄答詢民進黨立委沈伯洋時表示，為降低人力負擔，規劃2階段驗證試辦全台9處軍事院校的衛哨由保全、警衛負責，讓軍人回到原單位專注於戰訓本務；第1階段自9月1日起，於國防大學3處校區、陸軍官校、海軍官校共5處試行；第2階段自2027年元旦起，陸軍專科學校、空軍航空技術學院2處校區、中正預校共4處試辦。