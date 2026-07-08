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台電暑期羽球Fun電營基隆開跑　330學童跟國手揮拍學節電

▲台電暑期羽球Fun電營基隆開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ESG融入夏令營！台電羽球Fun電營基隆開跑，運動、節電一次學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台電暑期限定活動「2026羽球Fun電營」昨天（7日）在基隆市安樂國小熱鬧登場，吸引330名學童參與。活動結合羽球運動、節能教育與環境永續理念，不僅邀請台電女子羽球隊國手級球員親自指導，更透過互動課程推廣節電知識，讓孩子在暑假盡情揮拍「Fun電」，也學習節能減碳觀念。

2026羽球Fun電營開幕典禮於安樂國小舉行，由基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、中華民國羽球協會秘書長李侑龍、基隆市教育處督學莊士杰、安樂國小校長陳建豪、基隆市體育會理事長鄭錦洲、基隆市體育會羽球委員會主委趙元韶，以及台電輸變電工程處兼女子羽球隊領隊張文旗、北區施工處處長陳五和、基隆區營業處處長陳据湖、協和發電廠廠長簡大舜等人共同出席，與近400位學童及家長一同為活動揭開序幕。

▲台電暑期羽球Fun電營基隆開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

台電表示，今年羽球Fun電營開放報名後反應熱烈，名額迅速額滿，共有330名學童參與。營隊特別安排台電女子羽球隊國手級明星球員與教練團親自授課，包括曾是台灣第一女雙的余芊慧，以及羽壇新秀董秋彤等，帶領學童體驗專業訓練，近距離向國手學習球技與運動精神。

台電指出，希望透過持續舉辦Fun電營，讓更多孩子培養運動習慣，在享受羽球樂趣的同時，學習團隊合作、運動紀律與運動家精神。透過國手親身示範與指導，將台電女子羽球隊長年累積的競技精神傳承給下一代，鼓勵學童勇於挑戰自我、建立健康生活態度。

除了推廣羽球運動外，台電也將ESG（環境保護、社會責任及公司治理）理念融入活動，藉由夏令營向學童及家長宣導節能減碳觀念。此次營隊學員球衣皆採用回收寶特瓶再製材質製成，兼具環保與高機能特性；現場也設置節電宣導攤位，並鼓勵學童自備水壺，以實際行動落實減塑與節能理念，讓孩子在揮灑汗水的同時，也能建立正確用電觀念，共同為永續環境盡一份心力。

▲台電暑期羽球Fun電營基隆開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台電暑期羽球Fun電營基隆開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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羽球營隊台電活動節能減碳暑假活動ESG理念

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