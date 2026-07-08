巴威超凶！鄭明典問：停電冰箱怎麼辦　網喊「5字」延長保冷時間

▲停電時最重要的原則就是「不要一直開」冰箱。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

強颱巴威來勢洶洶！預估全台都會受到影響，其中以東北部首當其衝，嚴防強風暴雨，前氣象局長鄭明典透過臉書發問「停電時，冰箱怎麼辦？」不少熱心網友幫忙解惑，日本知名電器Panasonic也曾在官網分享專家遇到停電時，延緩食物腐壞的3祕訣。

前氣象局長鄭明典昨（7日）透過臉書發問「停電時，冰箱怎麼辦？」吸引不少熱心網友回覆，大部分的人都點出「不要一直開」就是讓冰箱維持低溫的最好辦法。

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也有網友提供進階辦法，「1. 預先用寶特瓶做冰棍 2. 盡量少開冰箱 3. 只存家庭所需2~3天的冷藏+冷凍食物」、「一律等到電來，再等30分鐘後才能開」，還有一些人搞笑回應：「對冰箱說冷笑話」、「去開別人家的」。

事實上，日本知名電器品牌Panasonic過去就曾在官網分享專家解方，指出在停電後冰箱溫度不會立即升高，可以繼續保冷2至3小時，不過如果民眾仍然擔心食物損壞的話，可以按照專家的3個訣竅來盡量延長食材新鮮。

1. 利用保冷劑或冷凍食品防止溫度上升

當發生停電時，建議將保冷劑、即將食用的冷凍食品，或是冷凍寶特瓶等物品移至冷藏室的最上層，因為冷空氣會由上往下流動，並擴散至整個冷藏室，這樣做能延緩溫度上升。

不過也要注意，如果為了移動物品而長時間開啟冷凍室，冷凍食品可能會開始快速融化，可以在日常生活中就在冷凍室多存放一些保冷劑。

另外，為了防止冰箱內物品融化導致水滴滲出、弄濕地板，請預先鋪上報紙或準備抹布。

2. 盡量不要開啟冰箱門

冰箱在失去電源後，只要不打開門，通常還能維持2至3小時低溫，因此關鍵就在於避免不必要的開關，務必讓全家人達成共識。此外，若冰箱的膠條已經老化，冷氣恐會從縫隙流失，導致溫度上升。

平常可以測試膠條是否老化，在關上冰箱門的狀態下，嘗試將明信片或名片插入門縫。如果明信片難以插入，說明膠條沒有問題；如果能輕易插入，或者插入後直接滑落，則可能已經老化，應儘早更換。

3. 從容易腐敗的食物開始食用

停電持續約3小時後，冰箱內的溫度會緩慢上升，食材也會逐漸開始變質。若停電時間拉長，應將肉類、鮮魚等生鮮食品及乳製品移出冰箱，立刻食用；若環境允許用火，則應儘早烹煮。

至於蔬菜和水果，若在冬季，移至室外並無大礙。但放置時，應使用報紙將蔬菜逐一厚實包裹，放入帶蓋的保麗龍箱或空紙箱中，並置於淋不到雨、儘可能通風良好的陰涼處。



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