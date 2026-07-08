　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

巴威超凶！鄭明典問：停電冰箱怎麼辦　網喊「5字」延長保冷時間

▲大胃王,冰箱,吃東西,肚子餓,宵夜。（圖／達志／示意圖）

▲停電時最重要的原則就是「不要一直開」冰箱。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

強颱巴威來勢洶洶！預估全台都會受到影響，其中以東北部首當其衝，嚴防強風暴雨，前氣象局長鄭明典透過臉書發問「停電時，冰箱怎麼辦？」不少熱心網友幫忙解惑，日本知名電器Panasonic也曾在官網分享專家遇到停電時，延緩食物腐壞的3祕訣。

前氣象局長鄭明典昨（7日）透過臉書發問「停電時，冰箱怎麼辦？」吸引不少熱心網友回覆，大部分的人都點出「不要一直開」就是讓冰箱維持低溫的最好辦法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友提供進階辦法，「1. 預先用寶特瓶做冰棍　2. 盡量少開冰箱　3. 只存家庭所需2~3天的冷藏+冷凍食物」、「一律等到電來，再等30分鐘後才能開」，還有一些人搞笑回應：「對冰箱說冷笑話」、「去開別人家的」。

事實上，日本知名電器品牌Panasonic過去就曾在官網分享專家解方，指出在停電後冰箱溫度不會立即升高，可以繼續保冷2至3小時，不過如果民眾仍然擔心食物損壞的話，可以按照專家的3個訣竅來盡量延長食材新鮮。

1. 利用保冷劑或冷凍食品防止溫度上升

當發生停電時，建議將保冷劑、即將食用的冷凍食品，或是冷凍寶特瓶等物品移至冷藏室的最上層，因為冷空氣會由上往下流動，並擴散至整個冷藏室，這樣做能延緩溫度上升。

不過也要注意，如果為了移動物品而長時間開啟冷凍室，冷凍食品可能會開始快速融化，可以在日常生活中就在冷凍室多存放一些保冷劑。

另外，為了防止冰箱內物品融化導致水滴滲出、弄濕地板，請預先鋪上報紙或準備抹布。

2. 盡量不要開啟冰箱門

冰箱在失去電源後，只要不打開門，通常還能維持2至3小時低溫，因此關鍵就在於避免不必要的開關，務必讓全家人達成共識。此外，若冰箱的膠條已經老化，冷氣恐會從縫隙流失，導致溫度上升。

平常可以測試膠條是否老化，在關上冰箱門的狀態下，嘗試將明信片或名片插入門縫。如果明信片難以插入，說明膠條沒有問題；如果能輕易插入，或者插入後直接滑落，則可能已經老化，應儘早更換。

3. 從容易腐敗的食物開始食用

停電持續約3小時後，冰箱內的溫度會緩慢上升，食材也會逐漸開始變質。若停電時間拉長，應將肉類、鮮魚等生鮮食品及乳製品移出冰箱，立刻食用；若環境允許用火，則應儘早烹煮。

至於蔬菜和水果，若在冬季，移至室外並無大礙。但放置時，應使用報紙將蔬菜逐一厚實包裹，放入帶蓋的保麗龍箱或空紙箱中，並置於淋不到雨、儘可能通風良好的陰涼處。


更多鏡週刊報導
強颱巴威來襲慎防強風！窗戶貼膠帶竟沒用　內政部證實：更容易破掉
霸凌連環爆道歉了！萬美玲之子佀廣洋「完全沒印象」仍願反省　支持者力挺：誰沒調皮過
快訊／分科測驗確定延後！強颱巴威來襲　新日期估落在這2天

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

楊貴媚探望陳盈潔　曝狀況很糟「全失能」

生活熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

巴威又變強將第三巔　最新路徑曝

巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

更多熱門

相關新聞

郭台銘爆勾50歲女球友！鴻海市值瞬間蒸發2000億

郭台銘爆勾50歲女球友！鴻海市值瞬間蒸發2000億

75歲的鴻海集團創辦人郭台銘近日遭爆與一名年近50歲的熟女球友爆曖昧，引發熱議。即便他本人始終低調、不予回應，但在資本市場上，資金似乎悄悄做出反應。

彩虹眷村之爭二審大逆轉

彩虹眷村之爭二審大逆轉

停電100小時！丹娜絲滿週年「巴威要來了」　網嚇死

停電100小時！丹娜絲滿週年「巴威要來了」　網嚇死

許家彰每天被許文龍逼練小提琴

許家彰每天被許文龍逼練小提琴

奇美神祕新掌門　62歲接千億家業

奇美神祕新掌門　62歲接千億家業

關鍵字：

鄭明典停電冰箱鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面