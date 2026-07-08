藍營嗆石崇良下台　王世堅：等水落石出「誰該下台還說不定」

記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳，引發食安風暴。藍營嗆聲要求衛福部長石崇良下台、行政院長卓榮泰道歉。綠營則反批台中市府延遲通報、處置。綠委王世堅今（8日）受訪時認為，現在是解決問題的時候，事情有輕重緩急，如果下台就可以解決毒油，那就下台，但不是這樣嘛！等事情水落石出，該誰的責任，誰就負責，到時候誰該下台，還說不定，對不對？

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



對於台北市長蔣萬安嗆聲，卓榮泰欠國人一個道歉。王世堅表示，這件事情追根究底最要緊，從中央到地方，其實都有各自要分擔的責任，絕對不是地方政府或中央政府可以一肩扛下，中央政府職責在法令的訂定、追蹤、監督管理，還有邊境管理。這當然就必須中央，但後續延燒到這個程度，地方政府也有一定責任。

王世堅指出，現在是解決問題的時候，倒不覺得一定要怎樣道歉。當然，如果中央、地方一起站出來道歉，這才是為全民負責，如果都還在進行式，地方不願意道歉、中央也有中央的立場，自己倒不認為這是道歉的時候，現在是解決問題的時候。

王世堅表示，社會期望政府怎麼解決問題，如果道歉能解決問題，那也好啊！這個毒油造成多少人身體的危害，道歉就算了嗎？不是這樣的，道歉以後還要究責。現在中央政府針對該有的管理、追蹤，這個部分追下去，很可能許多地方政府都必須負責任，就是照食安法的規定，該怎樣就怎樣。那先把事情查個水落石出，這個最重要。

至於媒體追問，石崇良要不要下台？王世堅回應，在野黨的立場當然會要求，出了事就下台負責，可是要看事情的緩急輕重，石崇良針對食安也有很多做得很好的部分，當過好幾個職位，都是衛福部裡面重大的職位，他對食安部分的追究，其實很多做得不錯。

王世堅也表示，要功過相抵嗎？或者說這個時候下台？要等事情水落石出，該誰的責任，誰就負責。不是說一出了事那就下台，下台是最簡單、最廉價的方式，下台就可以解決毒油的話，是啊，那他就下台。但並不是這樣嘛。

王世堅指出，現在毒油的事件還繼續在燃燒中，那個量體太大了，那個量體太大，光是追蹤，確實要有衛福部非常專業領導，下去趕快去動員，看怎麼樣把它止住，這才重要。否則一直傳，到時候每個人都受害。本來還有庫存什麼的，已經被製成加工品，現在一定要去追蹤出來才可以。

王世堅直言，也有很負責任的廠商，前天已經有兩家食品廠主動通報、主動下架。倒不認為現在是誰要下台的時候，到時候誰該下台，還說不定，對不對？