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郭台銘爆勾50歲女球友！鴻海市值瞬間蒸發2000億　富人緋聞代價大

郭台銘日前在桃園大溪打球，謝姓藍衣熟女陪在身旁，緋聞因而曝光。（本刊資料照）

▲郭台銘日前在桃園大溪打球，謝姓藍衣熟女陪在身旁，緋聞因而曝光。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

75歲的鴻海集團創辦人郭台銘近日遭爆與一名年近50歲的熟女球友爆曖昧，引發熱議。即便他本人始終低調、不予回應，但在資本市場上，資金似乎悄悄做出反應。

大亨爆出私人緋聞　為何連資本市場都跟著捏冷汗？

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雖然郭台銘已卸下鴻海董事長職務多年，但他的動向仍具備極高的市場牽引力。細看鴻海（2317）近日股價，在風波曝光的這兩週內，股價從250元的高壓區一路回落，累積跌幅突破5%。若以鴻海龐大的股本換算，等於在短短兩週內，公司市值就憑空蒸發了近2,000億元。

加上7日台股大盤剛好碰上高檔震盪、盤中大跳水逾1124點，鴻海股價也同步遭殃，終場下挫5.5元，收在237.0元。今（8）日則小漲0.5元，以237.5元作收。

富豪為扶正新歡　要付出了多慘痛的代價？

事實上，大眾對「富豪私生活影響身價」的聯想並非空穴來風。在國際資本市場上，頂級大亨一旦「後院失火」，代價往往比2,000億台幣還要驚人。

例如全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），2019年被爆出與媒體人桑切斯（Lauren Sánchez）的婚外情，即便桑切斯後來被「扶正」，2025年與貝佐斯修成正果結婚，但貝佐斯為了這段新戀情，也付出「史上最貴分手費」，他將價值約380億美元（約新台幣1.2兆元）的亞馬遜股票分給前妻麥肯琪史考特（MacKenzie Scott），使她瞬間成為全球第4大女富豪。

亞馬遜創辦人貝佐斯2019年爆出婚外情，付出高額財產分割代價，也成為商界知名話題。（翻攝Wikimedia Commons）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯2019年爆出婚外情，付出高額財產分割代價，也成為商界知名話題。（翻攝Wikimedia Commons）

宣布離婚當天就火速分產？　大老私人形象如何連動企業命運？

無獨有偶，2021年微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與結縭27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，隨後被爆出多段婚外情，重創他維持多年的慈善家形象。

在宣布離婚的當天與半個月內，蓋茲私人的「瀑布投資公司」（Cascade Investment）就火速辦理股票轉移，將價值超過30億美元（約新台幣960億元）的藍籌股直接過戶到梅琳達名下，而這不過是他千億美元總身價財產分割的冰山一角。這些例子都顯示，企業大佬的私下形象，恐怕早就與公司的走向密不可分。

職業小三巴首富／郭台銘打一場球蒸發2000億？爆勾50歲球友扯動鴻海！　盤點富豪「後院失火」驚人代價

▲比爾蓋茲離婚後爆出婚外情，重挫慈善家形象。（翻攝Wikimedia Commons）


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