全聯推6款「寶可夢周邊」集點　最低99元換玩偶杯袋

▲全聯推出「寶可夢周邊」集點換購。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

《Pokémon GO》智慧手遊迎來10周年，全聯、大全聯看準熱潮，7月10日起開跑「飲料冰品積分樂」將首度攜手寶可夢，推出6款授權周邊商品，集結皮卡丘、伊布、可達鴨、卡比獸等人氣角色，只要購買飲料、冰品累積積分，最低99元起就能加價換購限定周邊。

▲最低99元可換購「寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋」。（圖／業者提供）



●6款寶可夢周邊集點送

全聯「飲料冰品積分樂」7月10日至9月24日登場，今年首度攜手寶可夢推出4大系列、6款授權商品，活動期間福利卡友於全聯、大全聯購買飲料或冰品，單筆每滿40元，可獲1點寶可夢積分，就能加價購或免費換限定周邊，可換購至10月1日。

像是集滿8點加99元，或3點加129元，可換購「寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋」，共有皮卡丘、伊布、可達鴨、卡比獸4款，平時是飲料杯袋，也能收納成絨毛玩偶。

▲寶可夢變色冰杯，倒入冰飲後杯身會浮現隱藏圖案。（圖／業者提供）

另外還有「寶可夢變色冰杯」，皮卡丘、小火龍、傑尼龜及妙蛙種子4款，倒入冰飲後杯身會浮現隱藏圖案，雙層變化設計讓喝飲料都充滿樂趣，拍照打卡更吸睛。集滿8點加159元，或3點加189元即可換購。

▲皮卡丘、波加曼款「原木小圓凳」。（圖／業者提供）

居家系列則推出皮卡丘、波加曼款「原木小圓凳」，採用原木腳座搭配圓潤椅面設計，穩固耐用、輕巧好移動，不論擺放客廳、房間或玄關，都能替居家空間增添療癒氛圍，集8點加289元，或3點加339元即可換購。

▲「寶可夢涼感單人被」。（圖／業者提供）

夏季必備的「寶可夢涼感單人被」則推出皮卡丘款、好朋友款兩種款式，採用涼感材質，搭配大面積寶可夢圖案，8點加449元，或3點加499元即可帶回家，讓居家空間也充滿寶可夢元素。

▲全聯7月17日起開賣全新寶可夢卡牌。（圖／業者提供）

●全聯再開賣寶可夢卡牌

除了集點商品，全聯7月17日起也將開賣《寶可夢集換式卡牌遊戲》全新「超級進化 戰術牌組」，包括「超級噴火龍ex」、「超級快龍ex」、「超級沙奈朵ex」及「超級巨牙鯊ex」共4款，提供新手及玩家收藏、對戰。

●全聯、大全聯同步推夏季飲品優惠

搭配積分活動，全聯7月10日至23日推出多款新品與優惠，包括雪碧檸檬茶風味600ml（4瓶89元，平均每瓶22.25元）、百事生可樂檸檬口味500ml（2瓶45元，平均每瓶22.5元）、立頓氣泡茶熱帶水果風味500ml（2瓶42元，平均每瓶21元）、伯朗Pure Brew陽光西西里檸香美式350ml（2瓶49元，平均每瓶24.5元）等。

大全聯則主打THAICOCO 100%純天然椰子水1000ml特價69元、多喝水MAX機能強炭酸（生檸風味）560ml第2件5折，平均每瓶21元，以及御茶園、立頓氣泡茶、健酪等飲品優惠。

★7-ELEVEN 推皮克敏周邊

7-ELEVEN 則看好任天堂人氣手遊「皮克敏」（Pikmin Bloom）散步種花熱潮，將於7月9日下午3點起推出「PIKMIN專屬皮克敏日常」門市快閃購，帶來10款日本製限量生活用品，從餐具、水壺到收納、洗沐用品都有，讓皮皮走進玩家的日常生活。

▲7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）



此波周邊以「全天候陪伴」為設計概念，包含餐具組、便當袋、可當午餐墊使用的萬用包巾、不鏽鋼水壺、透明水壺、輕量水杯、三入收納盒、束口袋、手巾附盒及純棉浴巾等。其中餐具組售價399元、便當袋249元、萬用包巾199元，不鏽鋼水壺899元、透明水壺499元，兼具實用性與收藏價值。

▲「PIKMIN專屬皮克敏日常」周邊主打日本製造，設計概念圍繞著「全天候陪伴」。（圖／記者林育綾攝）



「PIKMIN專屬皮克敏日常」首波採門市快閃購方式販售，自7月9日下午3點起至9月1日，「OPENPOINT會員」可直接至全台7-ELEVEN門市，不限消費金額，向店員報手機即可預購，每款商品數量有限，售完為止。

▲▼7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／業者提供）