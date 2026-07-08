87歲老翁打開計程車門卻說不清　基隆警抽絲剝繭助平安返家

▲87歲翁迷途街頭無法說住址，基隆警細心比對資料助平安返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名87歲洪姓老翁日前晚間疑似迷途，在武崙街口突然打開計程車車門卻未搭車，且語意不清，熱心司機察覺有異立即報警。員警到場後耐心查證老翁身分，透過零星線索反覆比對資料，成功聯繫家屬，並護送老翁平安返家，展現警方為民服務精神，也提醒民眾加強照顧家中易走失長者，避免憾事發生。

基隆市警第四分局表示，6日晚間大武崙派出所接獲一名計程車司機報案，指稱在武崙街口有一名老翁突然打開其車門，但未表示要搭車，且言語表達不清，疑似迷途需要協助。員警徐浩倫、錢鋼立即趕抵現場，發現洪姓老翁因年事已高，無法清楚說明住址，身上也未攜帶任何身分證件，僅能提供姓名及零星資訊。

2名員警不斷耐心與老翁交談，並依據其提供的線索反覆比對警政系統資料，經多方查證後，終於成功確認其身分，並順利聯繫到家屬。警方隨後護送洪翁返家，將其平安交由家屬照顧。家屬見老翁平安返家，對警方積極協助、細心查證身分及暖心護送深表感謝，頻頻向員警致謝。

第四分局提醒，家中若有失智或容易走失的長者，照護者應多加留意其日常行蹤，盡量避免讓長者單獨外出。如有外出需求，建議可於衣物、隨身物品放置聯絡資訊，或申請配戴愛心防走失手鍊，一旦不慎走失，能協助警方或熱心民眾第一時間聯繫家屬，降低意外風險，共同守護長者安全。