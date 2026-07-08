台南「十六歲正青春藝術節」12週年登場　青春席捲府城

▲台南市政府文化局主辦「十六歲正青春藝術節」，今年邁入第12年，以「Touch青春的頻率」為主題，7月18日至8月23日展開。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化局主辦的「十六歲正青春藝術節」，8日於台江文化中心舉辦活動記者會，文化局長黃雅玲代表台南市長黃偉哲宣布活動正式啟動。今年藝術節邁入第12年，以「Touch青春的頻率」為主題，將於7月18日至8月23日展開，展演據點擴展至台南文化中心、台江文化中心、吳園公會堂及台南市立圖書館新總館，透過劇場、街舞、音樂、市集及跨域藝術展演，打造屬於當代青少年的文化舞台。

黃偉哲表示，「十六歲正青春藝術節」邁入第12年，持續以16歲青少年為主角，希望透過藝術節陪伴青年迎接人生重要階段。今年暑假規劃街舞、音樂、劇場、藝文創作等多元活動，兼具動態展演與靜態藝術體驗，讓年輕朋友在參與過程中培養藝術素養，學習欣賞與勇於創作，享受充實而有意義的暑假生活。

黃偉哲指出，青年是城市最具創造力與未來性的力量，市府除持續透過藝術節提供青年展演與創作舞台，也積極打造友善青年文化環境。近年因應街舞文化發展及青少年練舞需求，文化局自台南文化中心設置公共練舞鏡後，逐步擴展至更多公共文化場域，提供青年安全、便利且開放的練習空間，支持青年勇敢展現自我，讓藝術融入日常。

文化局長黃雅玲表示，今年藝術節最具代表性的核心計畫「青少年扮戲計畫」自3月啟動，集結來自台南、雲林、高雄共19個行政區、16所高中職、16至18歲青少年共同創作，推出第12部原創劇作《觸 Feel Seen》。該計畫由文化局與影響．新劇場長期合作，並持續獲文化部及台積電文教基金會支持，將府城「做十六歲」文化轉化為屬於現代青少年的文化成年禮。



黃雅玲指出，12年來，許多參與學員透過劇場創作、田野調查及分享生命故事，學會認識自己、理解他人，建立自信與文化認同，有人因此投入表演藝術領域，也有更多人在不同人生道路上，因這段經歷獲得成長與勇氣。

黃雅玲表示，「十六歲正青春藝術節」不只是成果演出，更透過劇場、街舞、音樂、市集及跨域藝術活動，提供青年展現自我的舞台，也希望讓更多市民重新感受16歲青春時期的熱情與夢想。今年展演據點擴展至台南文化中心、台江文化中心、吳園公會堂及台南市立圖書館新總館，讓藝術走進更多城市角落，陪伴青年自在探索、勇敢創作。

文化局表示，《觸 Feel Seen》將於8月22日至23日下午2時30分於台江劇場演出，目前已於OPENTIX售票系統開賣，推出早鳥優惠、青春限定票及文化幣購票方案。藝術節期間也將辦理「青少年劇場觀察員」及社區樂齡「互動GO」等系列活動，鼓勵不同世代共同參與藝術交流。

文化局說明，「十六歲正青春藝術節」深耕12年，已成為台南重要青年文化品牌，持續透過劇場教育、街頭文化、跨域創作及公共空間活化，培養青年藝文參與人口，建構完整青年藝文培育鏈。未來市府將持續串聯文化場館、教育資源與公共空間，打造更多青年展演及交流平台。

文化局也預告，台南市已獲文化部支持，預計明年舉辦國際兒少嘉年華，屆時將結合更多兒少表演、藝術交流及文化活動，持續擴大青年與兒少藝文參與能量，讓台南成為兼具文化厚度、創新活力與青年友善的文化城市。更多活動資訊可至「十六歲正青春藝術節」Facebook粉絲專頁查詢。



今日包括台積電文教基金會執行長許峻郎、市議員沈震東、立委陳亭妃服務處代表及各議員服務處代表等貴賓，也到場共襄盛舉。