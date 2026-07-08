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香港人工受孕中心出包！胚胎父母竟變別人的

▲▼婦女26年前進行人工受孕，卻疑似慘遭醫師注入其他男性精子。（示意圖／CFP）

▲香港生殖醫學中心出包。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港希愈生殖醫學中心疑似將人工受孕的胚胎調亂，有多個樣本被發現不屬於原本的父母。希愈已對此致歉，並開放過去在此出生的嬰兒可接受基因鑑定。

人類生殖科技管理局日前表示，希愈生殖醫學中心今年5月將部分受孕胚胎抽取胚胎活檢組織樣本送交香港中文大學的實驗室進行基因檢查。

實驗室發現，有2個個案的胚胎活檢組織樣本不屬於原本的父母，第一個個案的7個樣本中，只有一個屬於原本的父母；第二個個案的2個樣本全部不屬於原本的父母。

人類生殖科技管理局初步調查，可能是送檢樣本出錯，不排除涉及刑事及人為因素。由於情況嚴重，人類生殖科技管理局目前已經通報警方進一步調查。

希愈生殖醫學中心已發出聲明，表示對事件深表震驚，必定嚴肅處理，並全力配合警方及相關部門調查，包括是否受到外在因素干擾。事件沒有對相關夫婦造成影響，中心已成立內部調查小組，仔細檢討及優化所有運作流程。

希愈解釋，中心今年5月為兩對接受試管嬰兒及PGT服務的夫婦，進行植入前胚胎細胞活檢染色體檢查，並將樣本送交「中文大學威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心」檢測，其後於5月26日及6月4日獲診斷中心通知，有關樣本出現異常，部分樣本不屬於當事人。

希愈說，中心隨即為兩對夫婦重新進行基因覆檢程序，確認存放於中心液氮庫內的原胚胎完整、安全，並無錯誤、調亂、損毀或其他問題，異常事件僅發生在送檢診斷中心胚胎的少量細胞活檢樣本的處理環節。

希愈還說，先前在中心接受生殖醫學服務而出生的嬰兒，如有需要，將可獲安排基因鑑定。

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關鍵字：

人工受孕人工生殖胚胎

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