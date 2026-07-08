基隆首場小小防災士夏令營　學童寓教於樂培養防災力

▲基隆首場小小防災士夏令營，打造學童防災力從小扎根。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

暑假不只玩樂，更要學會保護自己。基隆市教育處防災教育輔導團結合消防局、國立臺灣海洋大學及復興國小，自7月7日至10日分兩梯次舉辦基隆市首場「小小防災士夏令營」，透過防災知識講座、災害應變訓練、簡易急救、防災溯溪體驗及防災食品製作等多元課程，以寓教於樂方式培養國小中高年級學生正確防災觀念與自我保護能力。

本次夏令營於基隆市教師研習中心及復興國小舉行，以「認識災害、學會避難、保護自己」為課程主軸，邀請國立臺灣海洋大學劉芷妤教授授課，結合河海災害防治及生活防災教育，引導學童認識颱風、豪雨、淹水、地震、落石及土石流等台灣常見天然災害，學習正確避難與應變技巧。

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

在「簡易急救及災害應變訓練」課程中，學生分組進行CPR心肺復甦術、AED自動體外心臟電擊去顫器操作及基本止血技能實作，透過情境演練熟悉緊急事故發生時的應變流程，提升面對突發狀況時的冷靜判斷與處置能力。此外，夏令營也安排防災食品製作課程，由復興國小校長陳心瑩帶領學生利用簡易食材動手完成防災料理，讓防災準備不只是停留在理論，更能融入日常生活，建立家庭防災儲備觀念。

復興國小主任黃建忠表示，希望孩子們透過兩天課程學習到實用的防災知識，並將所學帶回家與家人分享，讓防災觀念向家庭扎根。教育處科長郭佳雯也表示，生活中隨時可能發生難以預料的狀況，透過平時的學習與演練，遇到災害時才能不慌張，懂得保護自己，也守護家人。

身兼基隆市防災教育輔導團團長的復興國小校長陳心瑩指出，復興國小為基隆市防災教育基地學校，平時持續推動全市師生防災教育體驗課程，希望藉由首次舉辦的「小小防災士夏令營」，讓學生不僅在校園中學習防災知識，更能將正確觀念帶回家庭，擴大防災教育影響力。

消防局長游家懿則勉勵學童成為守護家庭安全的重要力量，鼓勵孩子從小建立正確防災觀念，未來有機會加入防災士行列，把防災知識轉化為實際行動，真正做到「聽得懂、學得會、做得到」，成為家中的防災小英雄。