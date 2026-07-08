　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

巴威颱風逼近！里港警公布7大易淹水熱點　提前交通管制防災

▲巴威颱風來勢洶洶，里港警公布轄區高機率淹水區域並提前部署。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，里港警公布轄區高機率淹水區域並提前部署。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署預估侵台機率高，屏東縣里港警分局全面提升防災警戒，盤點轄區7處高機率淹水路段，提前完成交通錐、連桿等交管設施部署，一旦發生積淹水將立即封閉管制，並整備各項救災裝備，呼籲民眾非必要避免外出，共同防範颱風帶來的強風豪雨威脅。

▲巴威颱風來勢洶洶，里港警公布轄區高機率淹水區域並提前部署。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，里港警公布轄區高機率淹水區域並提前部署。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局統計2024年迄今及0625豪雨轄內易淹水地區，彙整出高機率淹水地區共7處，主要位於特定大排周邊及主要對外道路，包括九如鄉國道3號下平面道路黃金路交叉路口、黃金路與三合街路段；里港鄉武洛路段；鹽埔鄉維新路20號、仕絨村民意路段、台27線44K處；高樹鄉建興村青山路段等，期前公布預警並置放交通錐、連桿，如接獲淹水通報，即時進行交通管制，以防民眾誤入積淹水地帶，造成生命財產損害。

另統計有易淹水區域12處、擴大預防區域12處等警方均會加強巡查。同時也將配合各鄉公所及相關單位，隨時準備執行預防性疏散撤離與交通管制措施，落實各項災防整備與勤務運作。

里港警分局分局長邱逸樵特別提醒，颱風期間請民眾盡量減少不必要的外出，並嚴禁前往山區、河川溯溪或登山等危險活動，以免發生憾事。居家務必固定好門窗、招牌及陽台盆栽，並確保周邊排水溝渠暢通。若遇有路樹倒塌、道路積水、交通號誌故障或任何緊急危害狀況，請立即撥打110報案專線，員警將24小時堅守崗位，與民眾攜手平安度過颱風威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗南警分局「快、準、狠」打擊犯罪！偵查績效評核奪冠

發現肺結節怎麼辦？　台大雲林分院教民眾「紅綠燈」分級追蹤

縣政說明會開講！張麗善：雲林不再「又老又窮」

626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變

強颱巴威恐帶強風豪雨　台電台南區處全面整備穩供電

巴威颱風逼近　雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

暑假消費戰開打！量販、購物中心祭抽名車、沖繩住宿搶客

台南看守所醫養園區啟用　打造健康監獄新里程碑

強颱巴威將來襲　台電桃園區處全力戒備

台南推AI與機器人教育　近250位師生跨縣市交流展成果

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

斗南警分局「快、準、狠」打擊犯罪！偵查績效評核奪冠

發現肺結節怎麼辦？　台大雲林分院教民眾「紅綠燈」分級追蹤

縣政說明會開講！張麗善：雲林不再「又老又窮」

626豪雨鳳山溪支線淹水　縣府跨單位會勘研商應變

強颱巴威恐帶強風豪雨　台電台南區處全面整備穩供電

巴威颱風逼近　雲林部署287台抽水機嚴防豪雨

暑假消費戰開打！量販、購物中心祭抽名車、沖繩住宿搶客

台南看守所醫養園區啟用　打造健康監獄新里程碑

強颱巴威將來襲　台電桃園區處全力戒備

台南推AI與機器人教育　近250位師生跨縣市交流展成果

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

【強風吹不倒珠珢】裙子差點起飛　舞台表演依舊穩住超專業！

地方熱門新聞

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

台南安南區疑似宰殺犬隻案動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

行動治理前進五股、泰山　侯友宜：持續推動地方建設

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄升級資安聯防守護醫療個資

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

工藝新趣‧青世代工藝設計成果展即起登場

新北污水接管後巷巡檢不停歇　112處違建勸導拆除守護環境

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包

夏季水漾月首波吸引三千人次

巴威颱風逼近防颱採買潮升溫賣場推防災物資專區

中聯油品事件延燒！黃偉哲提4要求把關食安台南校園午餐未使用

台南安南區疑傳宰殺犬隻動保處查現場犬隻X光均無骨折

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

巴威颱風進逼台南導入下水道機器人科技巡檢防汛

更多熱門

相關新聞

巴威最新風場「南半圓強勁」超紮實　粉專：台灣正好在裡面

巴威最新風場「南半圓強勁」超紮實　粉專：台灣正好在裡面

強烈颱風「巴威」逐步向台灣進逼，整體核心結構依舊紮實完整，中央氣象署研判週四有機會接續發布海上、陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文，曝光了最新的衛星風場反演數據，指出巴威颱風目前呈現「南強、北弱」的特殊風場分布。值得注意的是，以目前的預報路徑來看，台灣正好位於風速最強、範圍較廣的「南半圓」，若未來結構沒有明顯改變，全台必須嚴防強風可能帶來的致災性破壞。

巴威颱風逼近　高雄區農改場籲農友加強防颱措施

巴威颱風逼近　高雄區農改場籲農友加強防颱措施

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威持續南修！衛星雲圖「非常非常強烈」　網驚：台灣3倍大

巴威持續南修！衛星雲圖「非常非常強烈」　網驚：台灣3倍大

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

關鍵字：

颱風防災里港易淹水交通管制里港警方防颱準備

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面