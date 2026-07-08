巴威颱風逼近！里港警公布7大易淹水熱點　提前交通管制防災

▲巴威颱風來勢洶洶，里港警公布轄區高機率淹水區域並提前部署。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署預估侵台機率高，屏東縣里港警分局全面提升防災警戒，盤點轄區7處高機率淹水路段，提前完成交通錐、連桿等交管設施部署，一旦發生積淹水將立即封閉管制，並整備各項救災裝備，呼籲民眾非必要避免外出，共同防範颱風帶來的強風豪雨威脅。

里港警分局統計2024年迄今及0625豪雨轄內易淹水地區，彙整出高機率淹水地區共7處，主要位於特定大排周邊及主要對外道路，包括九如鄉國道3號下平面道路黃金路交叉路口、黃金路與三合街路段；里港鄉武洛路段；鹽埔鄉維新路20號、仕絨村民意路段、台27線44K處；高樹鄉建興村青山路段等，期前公布預警並置放交通錐、連桿，如接獲淹水通報，即時進行交通管制，以防民眾誤入積淹水地帶，造成生命財產損害。

另統計有易淹水區域12處、擴大預防區域12處等警方均會加強巡查。同時也將配合各鄉公所及相關單位，隨時準備執行預防性疏散撤離與交通管制措施，落實各項災防整備與勤務運作。

里港警分局分局長邱逸樵特別提醒，颱風期間請民眾盡量減少不必要的外出，並嚴禁前往山區、河川溯溪或登山等危險活動，以免發生憾事。居家務必固定好門窗、招牌及陽台盆栽，並確保周邊排水溝渠暢通。若遇有路樹倒塌、道路積水、交通號誌故障或任何緊急危害狀況，請立即撥打110報案專線，員警將24小時堅守崗位，與民眾攜手平安度過颱風威脅。