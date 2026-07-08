颱風巴威強襲倒數！美軍曝「11日最靠近台北」　憂巨嬰暴風圈橫掃

▲今年第9號颱風巴威正逐步逼近台灣。（圖／翻攝自Zoom Earth）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第9號颱風巴威正步步逼近！美軍聯合颱風警報中心（JTWC）今（8）日發布最新預報，巴威颱風眼正持續擴大，預計將於11日下午2時以每小時194公里的強大風速，擦過台灣東北方近海，距離台北僅約100公里。雖然中心可能未直接登陸，但其巨型暴風圈直徑達926公里，全台仍須嚴防強風豪雨。

雙高壓導引 11日最接近台北「距離僅100公里」



被國外媒體形容為「怪獸」的超級颱風巴威（BAVI，美方編號09W），目前正以「超級颱風」等級在台灣東方海域蠢蠢欲動。JTWC最新電報數據指出，巴威中心氣壓已低至923百帕，中心最大持續風速達135節（約每小時250公里），瞬間陣風更飆到165節（約每小時305公里），海上甚至激起高達52英呎（約15.8公尺）的巨浪，威力極其驚人。

在路徑方面，巴威目前受到東北側與沖繩上空副熱帶高壓的共同導引，過去以每小時約22公里的速度穩定向西移動。美軍預估，隨著高壓系統東移合併，巴威未來12至18小時將先轉向西北西，隨後「甩尾」轉向西北，並於台灣時間11日（週六）最接近台灣。

▲美軍預測颱風巴威路徑，預估11日下午2時通過台灣東北方近海。（圖／翻攝自JTWC）

根據JTWC的最近接近點（CPA）資料顯示：

高雄： 11日上午9時最接近，中心距離約376公里（203海里）。

台北： 11日下午2時（另有預報指出下午1時至2時之間）最接近，中心距離僅剩約100公里（54海里），形同「擦邊球」緊貼台灣東北部海域通過。

隨後，颱風將朝中國大陸華東一帶前進並登陸。

衛星圖曝「不規則巨嬰」！直徑926公里烈風圈護體

從美軍最新多光譜衛星動畫影像（MSI）可以發現，巴威的颱風眼過去數小時結構變得更為對稱，眼牆輪廓也更加明確，紅外線雲圖更顯示眼空區有變暖的趨勢。先前高解析度向日葵9號衛星甚至觀測到眼牆內有兩個「中尺度渦旋」在繞著中心旋轉。

雖然環境中存在20至25節的垂直風切，導致巴威高空對流出現冷暖交替、東北象限眼牆受到侵蝕而呈現「不規則狀」（Ragged Eye），但多虧了該海域高達29至30度的溫暖海水與良好的赤道方向流出，成功抵消了風切的破壞力。

▲美軍分析，颱風巴威將維持龐大體型，暴風圈在登陸前都不容小覷。（圖／翻攝自JTWC）

最令人擔憂的是巴威的「巨嬰」體型。MetOp-B衛星觀測證實，巴威擁有直徑超過500海里（約926公里）的龐大烈風風場（風速達蒲福風級8級以上）。美軍強調，這個巨型風場在登陸中國大陸前都將維持此等規模，也就是說，即便颱風中心沒有直接登陸台灣，其外圍環流也一定會狠狠掃過台灣。

未來24小時維持巔峰 逼近台灣後地形效應將「急劇減弱」



JTWC預測，巴威在未來的24小時內仍能維持超級颱風的恐怖強度，之後受到持續風切與眼牆置換（ERC）影響，強度才會逐步減弱。約從11日上午8時起，隨著颱風中心步步逼近台灣東北部，受到台灣中央山脈的地形破壞與陸地交互作用，減弱的速度將會顯著加快。

美軍氣象官評估，目前全球各主要預報模式對於巴威轉向西北的路徑預測「高度一致」，未來72小時內的路徑預報可信度極高；不過，在颱風最接近台灣及後續登陸中國沿岸的階段，地形干擾將為後續的路徑與強度帶來更多變數。提醒北部與東北部民眾，務必提早做好防颱準備。