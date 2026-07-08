　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

奧客搭車沒錢「上樓拿錢」5度騙運將搭到爽　機警司機讓他栽了

▲▼截至5月21日，花蓮已有860輛敬老愛心計程車提供服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲計程車示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄29歲林姓男子沒錢付車資竟把計程車司機當「免費專車」，短短半個月內在鳳山、大寮、林園一帶連續5度搭霸王車，每次都用同一招，騙司機要「上樓拿錢」，隨後消失讓運將苦等，直到最後一次遇上提高警覺的運將，拒讓他落跑並與警方聯手逮人，終於將他繩之以法，高雄地檢署偵查後，依詐欺得利罪嫌將林男起訴。

檢方調查，林男今年3月27日上午先在鳳山一處超商前攔下柯姓計程車司機，要求載往大寮、林園等地繞行，車資一路累積至750元。抵達林園某大樓後，林男佯稱「上樓拿錢」，隨即鑽進大樓內躲藏，柯姓運將在大樓外苦等，不僅不停按電鈴，也等候約半小時，卻始終不見林男現身，這才發現遭遇霸王車詐騙。

林男食髓知味，同日中午12時許又在林園某超商搭上蘇姓運將的車，先要求前往鳳山建國路，之後又折返回林園溪州三路某大樓。這趟車資高達1255元，林男再度使出「上樓拿錢」老招，丟下運將自行消失，蘇姓司機足足等了55分鐘，最後氣憤報警。

林男隨後又在3月29日深夜於大寮義發路搭車，以相同手法騙走楊姓運將590元車資；4月4日清晨，他再從大寮內厝路搭車，前往小港鳳鼻頭鳳鳴宮、鳳山文雅東路等地，這次又賴掉約1200元車資。

直到4月13日晚間8時許，林男在鳳山海洋路搭上張姓運將的車，前往大寮88快速道路橋下及鳳山國中一帶，車資510元。抵達後，林男又準備使出「上樓拿錢」伎倆，但張姓運將早已察覺有異，拒絕讓林男獨自離開，並堅持陪同查看，雙方當街爆發爭執，剛好引起巡邏員警注意，警方了解後，當場將林男帶回偵辦，也揭開他連續搭霸王車的犯行。

雄檢認定林男明知無支付能力，仍以假意付款方式搭乘計程車，造成多名運將損失，偵結後依詐欺得利罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

社會熱門新聞

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

即／屏東汽機車噴飛「倒卡大排」　騎士、後座乘客雙亡

快訊／蹦闆才喊「正當生意人」！今遭檢方搜索、拘提

竹田自小客機車事故 釀兩死

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

恐怖情人自提分手又反悔刺死治療師

即／疑曾與父親起爭執…「桃園國中生」住處墜樓亡！

西門町擺壞壞魔鏡帳　男女在內拍色色片不起訴

「討債網紅」也被拘提　竹聯承信會12人被逮

家寧「頻道已歸我」　Andy：沒給她

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

相關新聞

網友熱議8大「大眾運輸NG行為」

網友熱議8大「大眾運輸NG行為」

搭乘捷運、公車、火車或高鐵時，乘客之間因噪音、座位使用或其他不當行為引發爭執的事件時有所聞，甚至偶爾登上社會新聞版面。作為多數人日常通勤與移動的重要工具，在大眾運輸空間裡的一舉一動，都可能影響周遭其他人的乘車體驗，尤其根據網路聲量追踨調查，網友熱議的八大「大眾運輸NG行為」，最容易讓人瞬間火氣飆升。

高雄男冒充千萬發票得主　衝2銀行兌獎下場曝

高雄男冒充千萬發票得主　衝2銀行兌獎下場曝

大台南公車開放QR Code搭車手機掃碼免帶實體卡

大台南公車開放QR Code搭車手機掃碼免帶實體卡

女客頻回報行蹤有詭　運將機警「斬手」獎金1萬

女客頻回報行蹤有詭　運將機警「斬手」獎金1萬

恐怖畫面曝！台中運將遭醉客「猛擊太陽穴」勒脖

恐怖畫面曝！台中運將遭醉客「猛擊太陽穴」勒脖

關鍵字：

沒錢搭車上樓拿錢5度運將露餡

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面