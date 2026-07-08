奧客搭車沒錢「上樓拿錢」5度騙運將搭到爽　機警司機讓他栽了

▲計程車示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄29歲林姓男子沒錢付車資竟把計程車司機當「免費專車」，短短半個月內在鳳山、大寮、林園一帶連續5度搭霸王車，每次都用同一招，騙司機要「上樓拿錢」，隨後消失讓運將苦等，直到最後一次遇上提高警覺的運將，拒讓他落跑並與警方聯手逮人，終於將他繩之以法，高雄地檢署偵查後，依詐欺得利罪嫌將林男起訴。

檢方調查，林男今年3月27日上午先在鳳山一處超商前攔下柯姓計程車司機，要求載往大寮、林園等地繞行，車資一路累積至750元。抵達林園某大樓後，林男佯稱「上樓拿錢」，隨即鑽進大樓內躲藏，柯姓運將在大樓外苦等，不僅不停按電鈴，也等候約半小時，卻始終不見林男現身，這才發現遭遇霸王車詐騙。

林男食髓知味，同日中午12時許又在林園某超商搭上蘇姓運將的車，先要求前往鳳山建國路，之後又折返回林園溪州三路某大樓。這趟車資高達1255元，林男再度使出「上樓拿錢」老招，丟下運將自行消失，蘇姓司機足足等了55分鐘，最後氣憤報警。

林男隨後又在3月29日深夜於大寮義發路搭車，以相同手法騙走楊姓運將590元車資；4月4日清晨，他再從大寮內厝路搭車，前往小港鳳鼻頭鳳鳴宮、鳳山文雅東路等地，這次又賴掉約1200元車資。

直到4月13日晚間8時許，林男在鳳山海洋路搭上張姓運將的車，前往大寮88快速道路橋下及鳳山國中一帶，車資510元。抵達後，林男又準備使出「上樓拿錢」伎倆，但張姓運將早已察覺有異，拒絕讓林男獨自離開，並堅持陪同查看，雙方當街爆發爭執，剛好引起巡邏員警注意，警方了解後，當場將林男帶回偵辦，也揭開他連續搭霸王車的犯行。

雄檢認定林男明知無支付能力，仍以假意付款方式搭乘計程車，造成多名運將損失，偵結後依詐欺得利罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決。