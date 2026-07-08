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強颱巴威逼近 台電金門區處籲民眾做好防颱防停電準備

▲▼強烈颱風巴威逐漸接近，台電金門區營業處完成動員整備。（圖／台電金門區營業處提供）

▲強烈颱風巴威逐漸接近，台電金門區營業處完成動員整備。（圖／台電金門區營業處提供）

記者鄭逢時／金門報導

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，中央氣象署預估7月10、11日將為最接近台灣時間。台電金門區營業處已完成防颱整備及搶修人力、設備部署，提醒民眾提前做好防災準備，並針對可能停電情況預先因應。

台電金門區營業處表示，因應颱風可能帶來強風豪雨，已全面檢視供電設備與搶修機制，並提醒抽水站等重要設施，以及無法中斷用電的單位，應提早準備發電機或不斷電設備，以降低災害期間停電風險。

▲▼強烈颱風巴威逐漸接近，台電金門區營業處完成動員整備。（圖／台電金門區營業處提供）

台電指出，過往颱風期間常見樹枝折斷、招牌掉落或懸掛物飛散，造成配電設備受損，引發停電事故；部分大樓地下配電室也可能因積水影響供電與搶修。因此呼籲民眾提前固定招牌、拆除危險懸掛物、修剪過長樹枝，並加強地下室防淹措施。

▲▼強烈颱風巴威逐漸接近，台電金門區營業處完成動員整備。（圖／台電金門區營業處提供）

若遇電線掉落或外露情形，台電提醒民眾切勿靠近或自行撿拾，以免發生觸電危險，應立即通報台電人員處理。停電期間，民眾可利用台電網站停復電資訊專區查詢或通報停電狀況，也可撥打1911客服專線，或金門區處停電通報電話082-325506洽詢。

台電金門區營業處說明，配電自動化系統可即時監控主要線路運轉狀況，若大範圍停電，台電將掌握狀況並立即派員搶修。復電作業將依「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」順序進行，優先恢復大眾運輸、自來水及通信等公共設施用電，再陸續處理一般用戶停電。

▲▼強烈颱風巴威逐漸接近，台電金門區營業處完成動員整備。（圖／台電金門區營業處提供）

台電也提醒，颱風期間搶修進度可能受到停電範圍、道路通行及風雨強度影響，請民眾耐心等候，並配合防颱措施，共同降低災害造成的影響。

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