LINE Pay被設定「自動扣款」他超問號！大票一開驚呆：好幾個

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都使用行動支付，有用戶表示，自己近日打開LINE Pay時，意外發現帳戶裡被設定了好幾個自動扣款，瞬間一頭霧水。貼文一出，許多網友也紛紛表示，有在外送平台、停車場或電商平台看過類似授權，雖然行動支付很方便，但不少人也坦言，看到系統默默留下扣款授權，還是會覺得不安心，寧願每次付款麻煩一點，也要手動刪除綁定。

原PO在Threads發文表示，「一打開發現被設定了好幾個自動扣款？」他隨後補充，想查看LINE Pay自動扣款設定，可以進入LINE Pay後，點選右上角三條橫線進入「所有功能」，再點選右上角六邊形圖示，就能管理自動扣款。他也透露，自己看到後就立刻把自動扣款全部刪除，「很害怕哇」。

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▲▼查看LINE Pay自動扣款設定順序 。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，不少人分享經驗，表示麥當勞App線上付款後，也要再到LINE Pay把授權關掉。也有人說，自己昨天才發現裡面有停車場、foodpanda、麥當勞等項目，原PO看了也驚呼，「行動支付真的好方便，但也好可怕。」

其他人紛紛留言，「跳出通知後，我會進去手動刪除綁定。麥當勞App結帳頁面左下也可以刪除預設付款方式，雖然每一次都要設定，但我覺得比較安心。」「Uber Eats不小心誤按，每個月繳會員費，老公覺得怪怪的，就趕緊把信用卡設定關掉。」

還有用戶表示，「剛剛發現有酷澎，而且還不能直接取消。」「該死的酷澎，還要和店家聯絡。」「大家都是酷澎的苦主欸，有人分享可以直接把卡片刪掉再重新綁，雖然麻煩一點，但如果真的擔心可以用。」「我甚至只是付個款，它就自己綁了。」