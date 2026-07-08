巴威逼近！謝國樑視察抽水站防颱整備　確保抽排系統正常運作

▲巴威逼近北台灣，謝國樑視察東四抽水站強化防汛應變。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年第9號颱風「巴威」持續朝台灣接近，基隆市長謝國樑今天（8日）前往東四抽水站視察防汛整備情形，實地了解抽水設備、防洪設施及防災應變準備狀況，要求工務團隊全面落實各項防颱措施，確保抽排水系統正常運作，全力降低強風豪雨可能帶來的災害風險，守護市民生命財產安全。

謝國樑表示，防颱工作必須超前部署，市府已要求各單位完成各項防汛整備，無論是抽水站、雨水下水道、區域排水或易積淹水熱點，都必須逐一巡檢完成整備，並持續掌握颱風最新動態，隨時啟動應變機制，將災害風險降至最低。

工務處指出，為提升整體防洪能力，已完成大武崙溪等6條市管區域排水河道整理，全長38.58公里，並完成河道清淤732立方公尺；全市雨水下水道排水箱涵（含西定河全線）及涵管完成清淤11,948公尺、除草4,800公尺，持續維持排水順暢，降低豪雨期間積淹水風險。

抽水設施方面，基隆河沿岸堵南抽水站等16座抽水站，以及市區東四抽水站等7座抽水站均已完成檢查及整備，設備運作正常。市府並備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已提前部署於大武崙溪武嶺街口及東四碼頭旁待命，將依水位變化即時投入抽排作業，提升整體防洪效能。此外，堵南地下道、八堵路鐵路涵洞等2處車行地下道，以及東岸廣場、城隍廟等2處人行地下道，抽水設備及配電盤等設施均已完成巡檢測試，目前運作正常，可因應颱風期間排水需求。

工務處表示，由於巴威颱風路徑具有「西北颱」特性，容易造成北海岸及基隆沿海地區風浪增強，若遇天文大潮，沿海低窪地區積淹水風險將提高。依中央氣象署潮汐預報，7月9日滿潮時間約為上午4時及下午6時；7月10日約為上午4時40分及下午7時10分；7月11日約為上午5時20分及下午8時20分。

其中，愛四路夜市周邊因地勢較低窪，可能受到滿潮及強降雨雙重影響，造成愛四路及仁一路303巷周邊積淹水。市府除加強抽水機組操作外，也將視現場狀況與里長密切合作，適時通知沿線商家提前架設擋水板，做好防水準備，降低災害衝擊。

謝國樑強調，市府各防救災單位已全面進入戒備狀態，將持續密切掌握颱風最新動態，落實各項防颱措施，並呼籲市民颱風期間避免前往海邊、山區及河川等危險區域，提前做好居家防颱準備，隨時留意中央氣象署及市府發布的最新防災資訊，共同做好防颱工作，平安度過此次颱風。