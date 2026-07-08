獨／台中人哭哭！4千元頂級吃到飽台中店落空　董座曝原因

▲外傳饗賓旗下人均價破4000元的饗A JOY將進軍台中，對此董事長陳毅航否認。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

饗賓集團旗下日式Buffet旭集明(9)日正式開幕，外界也期待，集團店王、位在台北101的頂級品牌「饗A Joy」接下來是否也將插旗台中。對此，饗賓集團董事長陳毅航透露，「饗A Joy」並無進軍台中計畫，因「饗A Joy」定位為高端品牌，「台中並無像台北101一樣的地點，加上當初設定全台僅一家饗A Joy，因此也不會進軍其他縣市」。

饗賓集團深耕百匯市場，旗下擁有饗A Joy、饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯等多個百匯品牌，目前台中已有旭集、饗食天堂吃到飽品牌，另外還有開飯川食堂、饗泰多，總共12家門市。

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館方預估，從明(9)日開幕至8月7日第一個月30天，已經有超過2.43萬訂位人次，顯示台中人的期待。

台中人消費力驚人，外界傳言，接下來饗賓旗下頂級、人均價破4000元的饗A Joy也將插旗台中，甚至高雄；官方也強調，若有適合地點，一切都不排斥。不過，饗賓集團董事長陳毅航回應，依照饗A Joy設定，全台僅會有一家，且也只會在台北101，以符合饗A Joy頂級、高端設定。