台南安南區疑傳宰殺犬隻　市動保處：現場犬隻X光均無骨折

▲台南市動保處查察安南區疑似宰殺犬隻案，現場犬隻已全數安置送醫檢查。（記者林東良翻攝，下同）

台南市安南區一處移工宿舍民宅後院，傳疑似宰殺犬隻，台南市動保處5日接獲通報後，立即派員前往現場稽查，並於7日將現場犬隻全數捕捉安置送醫檢查，動保處表示，經獸醫師X光檢查，現場犬隻均無骨折情形，另採集2件可疑檢體，初步判定並非犬隻組織，但仍已送請專業機關檢驗鑑定。

動保處指出，5日接獲通報後當日前往稽查，現場未發現宰殺或食用犬隻等具體事證。經查該處為6名菲律賓籍移工租居住所，現場食材以魚類及雞肉為主，並無犬隻遭宰殺明確證據，動保處已指派專責人員持續蒐證調查。

稽查人員在屋外發現7隻犬隻，其中6隻疑有飼主卻未妥善管理，已通知飼主限期到案說明，並依法追究相關責任。動保處連日派員稽查後，已將犬隻全數帶回安置，其中5隻幼犬有3隻出現後肢無力症狀，經X光檢查確認均無骨折，初步研判可能為病毒感染造成神經受損，後續將持續治療與觀察。

動保處說，現場另採集2件可疑檢體，初判非犬隻組織，但為審慎釐清案情，仍同步送驗確認，待正式報告出爐後將對外說明。若後續確認涉及犬隻組織或查獲不法宰殺行為，將依《動物保護法》追究責任，持有人最高可處新台幣25萬元罰鍰；宰殺犬隻行為人則移送司法機關偵辦，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金。

動保處呼籲，民眾若發現疑似虐待、傷害或宰殺犬貓等違法情事，應立即通報動保處，讓主管機關即時介入調查，共同維護動物福利。