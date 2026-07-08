台南消防第六大隊高樓演練　強化火災搶救應變能力

▲台南市政府消防局第六救災救護大隊前往皇龍第一園社區辦理高樓建築火災搶救演練，強化高樓火災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應台南市高樓建築物數量持續增加，為強化高層建築火災搶救應變能力，台南市政府消防局第六救災救護大隊8日前往「皇龍第一園社區」辦理高樓建築火災搶救演練，透過實地操演，讓消防人員熟悉建築環境、設備配置及搶救流程，確保災害發生時能迅速部署，有效守護市民生命財產安全。

消防局表示，本次演練重點在於使消防人員熟悉高層建築消防專用緊急升降機、連結送水管及中繼消防泵浦等設備操作，並透過實際情境訓練，提升高樓火災搶救效能。

消防局指出，高樓救災相較一般建築物更加複雜且困難，火場指揮與相關作業需要更完善配套，才能讓救災行動更順遂、安全。此次演練也讓指揮官及幕僚人員熟悉各項分工作業，並從過程中找出精進之處，強化高層建築火災搶救效能與安全。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明指出，高樓建築一旦發生火災，因散熱與排煙不易，濃煙可能透過空調系統及各類管道快速蔓延，加上高樓層不利外部雲梯車救援，往往大幅提高整體搶救難度。透過本次演練與訓練，可加強搶救效能，確保民眾與消防人員安全。

消防局長楊宗林表示，透過高樓建築實地演練，不僅能讓消防人員熟悉建築環境與消防設備配置，也能預先想定搶救方式，強化火場指揮官與救災幕僚間的分工及協調能力，確保災害發生時能迅速、有效應變。



台南市長黃偉哲指出，透過實地演練提前熟悉場所潛在危害因子，並預先研擬因應對策，有助提升消防搶救效能，也能為市民打造更安全的居住環境。他感謝消防同仁平時紮實整備、默默守護城市安全。