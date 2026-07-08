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藍委護佀廣洋稱「誰沒偷過東西？」　王世堅傻眼：只有極少數會吧？

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，大批藍軍立刻聲援。藍委陳雪生今（8日）也緩頰稱，人都會犯錯，「我們小時候沒有去偷東西嗎，都有吧，小朋友能改過就好」。對此，綠委王世堅受訪時一陣錯愕，並回應，絕大多數小朋友都沒有偷過東西吧，陳雪生不要亂舉例，還是建議佀廣洋退選、深刻反省，幾年後用不同的面貌出現，社會不能接受霸凌，更不能接受硬拗，為了他好，此時應該謙卑誠懇道歉。

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

陳雪生緩頰稱，佀廣洋不需要退選，這是陳年往事，人都會犯錯，「我們也會犯錯阿，我們小時候沒有去偷東西嗎，都有吧」，且他會當選，「萬委員的票可以選上3個到4個議員你沒聽過喔」，佀廣洋小朋友能改過就好了，「年輕人都會犯錯，我想你們也會犯錯吧，只是沒有被揭露」。至於受害者不原諒部分，陳雪生認為，「有道歉了阿，起碼道歉動作就好了」。

陳雪生緩頰稱佀廣洋霸凌還好，「誰小時候沒偷過東西？」對此，王世堅錯愕表示，偷東西？大家都是立院的同事，陳雪生要幫同黨的發聲，這個心情他可以理解，但不要亂舉例，說誰沒有偷過東西，這個話講得太重了，絕大多數小朋友都沒有偷過東西，就算成年人回顧小時候，也只有極少數才會吧？

王世堅認為，大家或多或少犯錯，這是事實，可能翹課、裝病、擴大病情、忘了帶手帕、沒剪指甲之類的，小時候多少啦，但要說偷東西，絕大多數人小時候應該沒有這種經驗。

對於陳雪生說法，王世堅表示，陳雪生要聲援萬美玲的小孩，可以用其他比喻，甚至鼓勵他就好，霸凌基本上是社會公敵，在哪個場域都是零容忍，不管公部門、民間、學校，一定就是反霸凌。不同類型的霸凌者都影響到人的身心靈，霸凌絕對不行。

對於佀廣洋後續處理，王世堅認為，退選反而是好事，不要在社會最憤怒、千夫所指的時候，硬要挑戰社會觀點，這違背了社會集體仁慈跟智慧，就算參選，要當選的機會也不高啦。

王世堅建議佀廣洋深刻反省，幾年後用不同的面貌出現，社會可能比較會接受，知道此人知錯能改，但不要在這時候硬拗，社會不能接受霸凌、更不能接受硬拗，若為他好，這時候應該謙卑誠懇跟社會道歉、跟被霸凌的被害者道歉，這樣才對。

陳雪生說，萬美玲的票夠3至4個議員當選，因此佀廣洋不必退選。王世堅回應，現在民主的時代，沒有人可以仗勢啦。為什麼四年選舉一次？不管過去多少票、人氣多高、支持度多高，都可能一夕之間崩解，進步的社會就是這樣。

王世堅舉例，邱吉爾帶領英國打贏二戰，兩個月後大選，邱吉爾下台了，不僅選舉選輸，票數還很低。現在是進步的社會，人民有那個權利，也會有不同的看法。同樣的選區裡面，相信萬美玲的選票要選上五、六位議員都沒問題，但不管表現再怎麼好，當太過靠勢，選票不是可以轉移的，就像情感跟一樣。

王世堅認為，過去貢獻不代表未來表現一定好。且本人的表現好、貢獻多，那也不代表好朋友或子嗣就能夠繼承到這麼好的成績，不一定啦。講那些話都太早了。相信以萬美玲的智慧，她也深刻了解這一點，相信她本人不至於這樣，至於她的兒子，還是希望他聽勸，誠懇道歉，這次別選了，這才是對的。

本文作者

杜冠霖

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