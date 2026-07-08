松山工農無人機志工前進金門　3天科技營啟發離島學童飛行夢

▲松山工農無人機志工服務營前往金門正義國小帶領學童認識無人機。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

臺北市立松山工農暑假期間舉辦第六屆無人機志工服務營，7月6日至8日前進金門縣正義國小，透過三天科技營隊帶領學童認識無人機、體驗飛行操作，並結合環境教育與淨灘行動，讓科技教育跨越城鄉與海域，為離島學童帶來豐富的學習體驗。

此次營隊以「夢想守護・飛行於山海之間」為主題，由松山工農師生共同規劃課程，內容涵蓋無人機基礎知識、飛行安全與法規、足球無人機組裝、飛行操控、空拍機體驗、闖關遊戲及成果考核等，透過循序漸進的實作教學，讓孩子從認識科技到親自操作，在互動中培養邏輯思考、團隊合作及問題解決能力。

營隊第二天安排空拍機操作、尋寶遊戲及「救援代號007」等任務式課程，將無人機應用結合情境學習，讓學生了解無人機在影像紀錄、環境觀察、防災救援及公共安全等領域的實際運用，也藉由遊戲提升觀察力、判斷力與合作精神。

除了科技教育，活動也安排淨灘服務，帶領學員走入金門海岸，親身參與環境清潔，以實際行動認識海洋保育的重要性，讓科技學習與永續教育相互結合，深化愛護環境的觀念。

松山工農自2021年推動無人機志工服務營以來，已陸續前往臺東、綠島、南投、澎湖、花蓮及今年的金門辦理營隊，持續將無人機創客教育帶進偏鄉及離島校園。校方表示，希望透過青年志工服務，縮短教育資源落差，讓更多孩子有機會接觸新興科技，也讓參與服務的學生在課程設計、教學及陪伴過程中累積實務經驗，落實服務學習精神，未來也將持續推動無人機、AI及創新科技教育，讓科技學習走進臺灣更多角落。