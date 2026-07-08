消防機器人、化災車齊上陣　南消二大強化企業防災韌性

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊前往天泰焊材工業股份有限公司辦理化學災害組合搶救演練，出動化災車、消防機器人及A級防護衣等專業裝備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升轄內工廠面對化學災害及火災事故的應變能力，台南市消防局第二救災救護大隊，8日前往天泰焊材工業股份有限公司，辦理化學災害組合搶救演練，模擬工廠發生化學災害時的應變處置流程，並驗證企業自衛消防編組與消防單位協同作戰能力。

消防局表示，本次演練出動化學災害處理車、消防機器人及A級防護衣等專業救災裝備，全面模擬高風險化災搶救情境。其中，化災車搭載各式偵測設備，可執行空氣污染物分析及有害物質監測，協助掌握現場環境安全，並架設除污帳實施人員及器材除污作業，防止污染擴散。

演練中，消防機器人也投入高危險區域，執行偵測及滅火任務，有效降低消防人員暴露於危害環境的風險。消防人員則依標準作業程序完成現場安全管制、危害辨識、封鎖警戒、毒化物偵測及滅火部署等作業，展現跨分隊協同搶救能力，確保災害能在最短時間內獲得有效控制。

天泰焊材工業股份有限公司也全程配合演練，啟動自衛消防編組，依序完成通報、初期滅火、人員避難引導及安全管制等應變作業，藉由實兵演練提升員工防災意識及自主應變能力，並強化企業與消防機關間合作默契，共同建立完善工業防災機制。

消防局長楊宗林表示，秉持市長黃偉哲守護市民生命財產安全的施政理念，消防局持續精進各項災害應變與搶救能力。現今工業場域火災及化學災害風險不容忽視，尤其儲存危險物品場所，一旦發生事故，可能迅速延燒甚至引發爆炸，因此平時即應掌握廠區危險物品配置、製程特性及逃生動線，才能有效提升救災效率。楊宗林強調，每一次演練都是累積實戰經驗的重要機會，唯有持續精進，才能在真正面對災害時迅速應變、守護民眾安全。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，消防局除持續要求消防人員精進專業技能外，也十分重視企業自主防災能力的建立。秉持「自己的財產自己保護」理念，當日同步辦理天泰焊材工業自衛消防編組演練檢核，全面驗證企業初期應變能力，確保災害發生時能即時完成通報、初期滅火及人員疏散，有效降低災害損失，保障員工生命安全。