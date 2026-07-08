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恐怖情人「自提分手又反悔」刺死治療師　由愛生恨問：不怕離世？

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲男子陳暘升今年3月到台中殺死前女友巴女，檢方近日偵結起訴。（ETtoday資料照／記者白珈陽攝）

記者許權毅／台中報導

台中市今年3月街頭情殺案偵結，檢方以殺人等5罪起訴兇手陳暘升。檢方查出，陳男當初是自己先跟職能治療師巴女提分手，後來反悔求復合被拒絕，竟由愛生恨，問巴女「如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」後續動手時更是手段兇殘。

回顧當時，陳暘升專程從台南北上台中找巴女，並且埋伏在巴女位在西區忠明路上租屋處，案發時，陳男一路持刀追殺，從屋內追逐到屋外，見到巴女倒臥在地，掏出大把水果刀往致命處猛刺，用力甚猛，導致巴女慘死街頭。

陳男犯案後，駕車隨意往附近巷弄逃竄，線上警網當時追捕，陳男自行下車趴地就範，一臉疲倦坐臥地上，滿身是血，被上銬逮捕，送辦收押。

▲職能治療師巴女在台中遭刺死，父親為高雄牧師，一家人感情深厚。（圖／記者許權毅攝）

據悉，陳男是台南人，從事金融保險業，巴女是高雄人，從事台中某醫學中心職能治療師，其中巴女的父親，在高雄擔任某教會的神父。當時，巴女父母強忍悲痛送愛女最後一程，巴女父親一度情緒潰堤說：「我從心裡不想跟她再見，用100個思念都沒辦法，真的很想跟女兒在一起」，讓人相當不捨。

台中地檢署追查，陳暘升（30歲）與巴女（26歲）於2025年3月交往，至8月份由陳男自己提出分手，結果陳男又反悔想復合，但巴女沒理他，陳竟從今年3月11日開始傳訊給巴女稱「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」並稱要到巴女住處找人。

▲陳男行兇後跑到附近小巷弄，被警網攔捕。（圖／記者許權毅攝）

事發前一天、3月26日凌晨4點多，陳男先偷偷登入巴女IG帳號，翻看巴女與他人對話，得知巴女即將搬離租屋處，陳男為了找到巴女，先跑去購買卡片式定位器。隔日下午，陳暘升攜帶水果刀自台南北上台中，在巴女機車後方粘貼定位器，並且利用手機APP監看行蹤。

當天17時許，陳男停車在路邊，並且躲在巴女租屋處公寓內埋伏，見到巴女返家後，隨即亮刀要求巴女跟自己離去，巴女嚇得往屋外狂奔，路人也見到一男一女追逐，紛紛上前關心，不料陳男竟大膽行兇，直接把撲倒在地的巴女刺死，甚至掏出大把水果刀往致命頭頸部奮力刺擊，手段相當兇殘。

檢方近日偵結，認定陳男涉犯殺人、恐嚇、無故侵入他人電腦相關設備、無故竊錄他人非公開活動、傷害等罪嫌，提起公訴由國民法官審理。

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