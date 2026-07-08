離譜畫面曝！貨車斗「載滿人」穿梭高雄街頭　網驚：去屠宰場？

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區街頭近日出現驚人一幕，一輛小貨車的後方車斗不是載貨，竟是載滿一群長輩，畫面被網友拍下PO網，引發熱議，紛紛驚呼「第一次看到載老人」、「要去集中營嗎？」對此，高雄新興分局表示，此行為已違反交通法規，最高可處1萬8000元罰鍰。

▲離譜畫面曝！貨車斗「載滿人」穿梭高雄街頭。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

有網友在社群平台Threads分享一段影片，畫面中一輛小貨車行駛在前金區中正四路上，但令人傻眼的是，開放式的車斗上竟然坐著好幾位白長輩，大家擠在狹小的空間內，完全沒有任何安全防護，讓直擊網友傻眼直呼，「新聞上看到很多豬啊雞在道路上掉下車，第一次看到載老人⋯而且是一群的」。

離譜畫面曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人歪樓留言、「搞得好像要去集中營一樣」、「要把阿嬤賣掉是真的」、「可能要載去屠宰場」。

對此，新興分局表示，​經檢視相關影像內容，該部小貨車於行駛前金區中正四路途中，違規將乘客載於車廂以外之車斗上。該行為已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第6款「車廂以外載客」之規定，依法可處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰。

經清查目前尚未接獲報案，警方已依據相關影像畫面，查明該車車牌及違規行為人，後續將依職權查處。

​新興分局呼籲，貨車車斗及載貨空間並未設有安全防護設施，違規附載乘客一旦發生碰撞或緊急煞車，容易導致乘客拋飛，釀成嚴重傷亡。請民眾務必遵守交通法規，切勿圖一時方便而違規載人，共同維護自身及其他用路人的行車安全。