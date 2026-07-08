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結合台南運河通航百年記憶　戎克船、手撐船、漁船化身文創公仔

▲台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合台南運河百年歷史記憶。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合台南運河百年歷史記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

7月15日是原台南運河海關公告為台南市市定古蹟25周年，適逢台南運河通航百年，台南市文化局特別推出「巷仔NIAU運河船隊」，以百年來曾航行於台南運河的戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，融入大航海元素與人氣文化IP「巷仔NIAU」，即日起開放線上訂購，並於7月15日正式出貨，邀請民眾把台南運河百年故事帶回家。

▲台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合台南運河百年歷史記憶。（記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台南運河於1926年通航，曾是串聯安平港與府城的重要水運命脈，不僅見證台南商業發展與城市重心轉移，也承載百年來的產業、交通與生活記憶。位於運河畔的原台南運河海關，則見證當年運河貿易繁榮，並於2001年7月15日公告為台南市市定古蹟，成為運河文化保存的重要里程碑。

今年適逢台南運河通航百年及運河海關古蹟25周年，文化局特別透過文創商品，讓更多民眾重新認識這段屬於台南的歷史。

文化局長黃雅玲表示，台南擁有全國最多國定古蹟，自大航海時代便與世界接軌。前年台灣文博會期間，時任文化局長謝仕淵引用國立成功大學歷史學系教授簡宏逸有關「麒麟尾貓在17世紀海上貿易中移動」的研究成果，發展出串連台南、貓咪與大航海時代的重要文化概念，並透過設計團隊打造出兼具親和力與文化內涵的「巷仔NIAU」。

▲台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合台南運河百年歷史記憶。（記者林東良翻攝，下同）

黃雅玲指出，台南400後，市府透過授權機制與法規建立，成功塑造台南代表性文化IP。「巷仔NIAU」除了造型討喜，作品本身也融入許多台南歷史元素，包括俗稱「鯤鯓」的濱海沙洲、荷蘭帆船及老鼠等意象，巧妙呈現台南與大航海時代的深厚連結，推出後深受民眾喜愛，也逐步建立屬於台南的文化品牌。
文化局表示，此次推出的「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船三種曾航行於台南運河的代表性船隻為主題，細緻呈現不同船型外觀特色與載運樣貌，底座也加入運河生態元素，除了魚類外，還有水母、豆腐鯊等曾出現在運河中的生物。

▲台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」，以戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合台南運河百年歷史記憶。（記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，三艘船不只是三件公仔，更是三段不同時代的運河故事，共同拼湊出台南運河百年歷史縮影，讓民眾透過收藏，也能認識這座城市的水運文化。

文化局表示，希望透過文創商品策展方式，讓民眾收藏的不只是公仔，更是一段屬於台南的城市記憶。從百年前運河通航，到25年前運河海關成為文化資產，再到今天化身文創商品走入民眾生活，期盼透過「巷仔NIAU運河船隊」，讓更多人認識台南運河歷史，也讓這段府城故事持續航向下一個百年。

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