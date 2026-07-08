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巴威來者不善「硬要跑山海」　粉專一句炸鍋！網怒：肯定有人會衝

（圖／NOAA）

▲氣象專家吳德榮也提醒，巴威來者不善。（圖／NOAA）

記者劉維榛／綜合報導 

強颱巴威逼近，估七級暴風半徑擴大到380公里。粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」嚴厲警告，這次已經提早示警，若還有人硬跑山上、海邊，出事後別裝蒜。網友一面倒認同，直呼別浪費救災資源，「有空遊山玩水，怎不去清除排水溝？」也有人果斷取消合歡山行程。

「出事別裝蒜」一句話炸鍋　網怒轟別去山區、海邊玩耍

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粉絲專頁「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文警告，「這次都這麼早提醒了，如果還有人跑去山上海邊，出事後真的不要裝蒜。」短短幾句話立刻引發討論，許多網友認為颱風期間最怕有人明知危險，仍執意前往山區、海邊遊玩或觀浪。

底下網友紛紛開砲，「他們會說早規劃的行程不能取消，不知道颱風這麼大來這麼快，我們來不及下山之類的」、「肯定會有，然後浪費救災資源，再要求國賠」、「不聽的還是不會聽啦」、「真的，浪費國家資源在救人」、「有空在那邊遊山玩水，為什麼不去清除排水溝」、「要去海邊釣魚看海浪的啦，還有爬山的不知道是在想什麼」。

其中，也有網友分享自己果斷取消行程的經驗，透露六月中旬就和朋友敲定7月11日至7月12日要去合歡山賞銀河，但因巴威颱風逐漸接近，早在7月5日週日就先聯繫民宿，並以颱風因素辦好免費取消、全額退款，「整個行程取消不去」。

許多網友看了也大讚，這才是正確做法，畢竟颱風期間山區可能有坍方、落石風險，海邊也容易出現長浪與強風，若硬闖危險區域，不只危及自身安全，也可能讓消防、海巡與救難人員冒險救援。粉專也提醒，既然已提前示警，民眾應做好防颱準備，別拿生命開玩笑。

吳德榮示警巴威路徑多變　點名賀伯、楊希、溫妮既視感

關於巴威將來襲，吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄分析，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，巴威的系集平均路徑比路徑潛勢預測圖的路徑稍偏南，中心擦過台灣北部海面或接觸北端陸地（類似賀伯、楊希）機率皆存在，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似泰利）機率亦不能排除，不同路徑帶來不同的風雨威脅，但皆不可小覷，需密切觀察氣象署及模式的調整，來者不善，應加緊做好防颱準備。

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