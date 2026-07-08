「巴威」跟上「美莎克」！中國遭2颱襲擊…江蘇居民：把天下漏了

▲颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台8日消息指出，今年首個登陸中國的颱風「美莎克」雖已減弱，但殘餘環流持續為江蘇等地帶來豪雨；另一方面，今年第9號颱風「巴威」已連續維持超強颱風等級緊跟上來，預計未來將朝華東沿海靠近，氣象單位提醒，江蘇恐再迎來一波強風豪雨，防災不可鬆懈。

據《江蘇新聞廣播》報導，隨著「美莎克」殘餘環流持續北上，江蘇、安徽、山東等地近日降下豪雨，其中江蘇自7月3日起陸續出現明顯降雨，沿淮及以南地區普遍有大雨至暴雨，部分地區更出現大暴雨，南京一度發布暴雨藍色預警，不少網友形容「雨像把天漏了一樣」。





▲專家指出，颱風「巴威」直徑超過1300公里。（圖／翻攝自微博）

氣象單位指出，7月6日至8日仍是本輪降雨最明顯時段，江蘇大部分地區都有大雨或暴雨，中北部及南部局部地區恐達大暴雨等級。

除了豪雨，江蘇也面臨劇烈天氣威脅。江蘇氣象部門7日升級發布強對流橙色預警，預估淮安、鹽城、宿遷、連雲港，以及揚州北部、泰州北部等地將出現10級以上雷暴大風，局部地區甚至可能發生龍捲風。

▲降雨預測。（圖／翻攝自微博）

氣象專家表示，江蘇本就是中國龍捲風高發地區之一，本輪強對流期間，連雲港、鹽城北部等地需特別留意龍捲風發生風險。此外，局部地區每小時雨量可能達50至80毫米，並伴隨冰雹及強雷雨。

另一方面，目前位於西北太平洋的第9號颱風「巴威」自生成後迅速增強，已連續維持超強颱風等級超過60小時，中心最大風力達17級以上。氣象單位預估，「巴威」9日將開始影響中國東部海域，10日前後有機會逼近江蘇，可能帶來持續性豪雨及強陣風。

氣象專家提醒，「巴威」若登陸後殘餘環流持續深入內陸，將與前期豪雨區域重疊，山洪、土石流、都市積淹水等災害風險將進一步升高，民眾應持續留意最新颱風及天氣資訊。