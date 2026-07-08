　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

「巴威」跟上「美莎克」！中國遭2颱襲擊…江蘇居民：把天下漏了

▲颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博）

▲颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台8日消息指出，今年首個登陸中國的颱風「美莎克」雖已減弱，但殘餘環流持續為江蘇等地帶來豪雨；另一方面，今年第9號颱風「巴威」已連續維持超強颱風等級緊跟上來，預計未來將朝華東沿海靠近，氣象單位提醒，江蘇恐再迎來一波強風豪雨，防災不可鬆懈。

據《江蘇新聞廣播》報導，隨著「美莎克」殘餘環流持續北上，江蘇、安徽、山東等地近日降下豪雨，其中江蘇自7月3日起陸續出現明顯降雨，沿淮及以南地區普遍有大雨至暴雨，部分地區更出現大暴雨，南京一度發布暴雨藍色預警，不少網友形容「雨像把天漏了一樣」。

▲▼颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博）

▲▼颱風「巴威」恐一路刮到中國東北。（圖／翻攝自微博）

▲專家指出，颱風「巴威」直徑超過1300公里。（圖／翻攝自微博）

氣象單位指出，7月6日至8日仍是本輪降雨最明顯時段，江蘇大部分地區都有大雨或暴雨，中北部及南部局部地區恐達大暴雨等級。

除了豪雨，江蘇也面臨劇烈天氣威脅。江蘇氣象部門7日升級發布強對流橙色預警，預估淮安、鹽城、宿遷、連雲港，以及揚州北部、泰州北部等地將出現10級以上雷暴大風，局部地區甚至可能發生龍捲風。

▲▼颱風「巴威」將帶來。（圖／翻攝自微博）

▲降雨預測。（圖／翻攝自微博）

氣象專家表示，江蘇本就是中國龍捲風高發地區之一，本輪強對流期間，連雲港、鹽城北部等地需特別留意龍捲風發生風險。此外，局部地區每小時雨量可能達50至80毫米，並伴隨冰雹及強雷雨。

另一方面，目前位於西北太平洋的第9號颱風「巴威」自生成後迅速增強，已連續維持超強颱風等級超過60小時，中心最大風力達17級以上。氣象單位預估，「巴威」9日將開始影響中國東部海域，10日前後有機會逼近江蘇，可能帶來持續性豪雨及強陣風。

氣象專家提醒，「巴威」若登陸後殘餘環流持續深入內陸，將與前期豪雨區域重疊，山洪、土石流、都市積淹水等災害風險將進一步升高，民眾應持續留意最新颱風及天氣資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡　14歲兒子親眼目睹全程

廣西、湖北、甘肅暴雨成災　陸委會表達慰問：尚無國人受災

曾質疑官方GDP數據　陸55歲經濟學家高善文病逝

湖北強風暴雨釀災　中國發改委安排2.35億元災後重建

廣西動物園遭洪水吞噬　員工嘆：鐵籠鎖死，多數動物都沒了

「巴威」跟上「美莎克」！中國遭2颱襲擊…江蘇居民：把天下漏了

小米要出新SUV了　中文名「澎程」呼之欲出

廣西洪水900條蛇脫逃！村民被咬中毒身亡

騰訊又挖OpenAI人才！　參與視覺語言模型研發

傳中國擬限制海外存取先進AI模型　視為國家資產

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡　14歲兒子親眼目睹全程

廣西、湖北、甘肅暴雨成災　陸委會表達慰問：尚無國人受災

曾質疑官方GDP數據　陸55歲經濟學家高善文病逝

湖北強風暴雨釀災　中國發改委安排2.35億元災後重建

廣西動物園遭洪水吞噬　員工嘆：鐵籠鎖死，多數動物都沒了

「巴威」跟上「美莎克」！中國遭2颱襲擊…江蘇居民：把天下漏了

小米要出新SUV了　中文名「澎程」呼之欲出

廣西洪水900條蛇脫逃！村民被咬中毒身亡

騰訊又挖OpenAI人才！　參與視覺語言模型研發

傳中國擬限制海外存取先進AI模型　視為國家資產

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎

大陸熱門新聞

湖北一家三口「遭龍捲風捲走」墜樓身亡

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

直徑超1300公里！「巴威」恐刮到中國東北

廣西洪水900條蛇脫逃！村民被咬中毒身亡

矢板明夫遇襲　國台辦：普通偶發治安個案

廣西動物園遭洪水吞噬　員工嘆：多數動物都死了

矢板明夫遇襲　陸委會：「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

「巴威」跟上來！中國遭2颱風襲擊

廣西洪水沖毀養蛇場！900條蛇脫逃

飛彈落入南太平洋路徑曝光！　「巨浪-3」射程逾萬公里

谷立言提倡台灣打造無人機「蜂巢」 國台辦：儼然把自己當太上皇

陸國防部：不與任何國家進行核軍備競賽

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

國軍恢復反共愛國教育　國台辦批：教唆「為民進黨而戰」

更多熱門

相關新聞

巴威預估7/10陸警　投95線東埔段將預警性封閉

巴威預估7/10陸警　投95線東埔段將預警性封閉

巴威颱風步步逼近，可能為全台帶來豪雨影響，南投縣政府指出，信義鄉東埔村95線3.3K處因邊坡崩坍災害風險，預計於7月10日晚間8時起，配合陸上颱風警報發布實施預警性道路封閉，並於7月12日上午8時視現場巡查及天候狀況，決定是否恢復通行。

巴威颱風進逼台南導入下水道機器人科技巡檢防汛

巴威颱風進逼台南導入下水道機器人科技巡檢防汛

因應巴威颱風來襲安全考量　航海節燈塔限定開放延期

因應巴威颱風來襲安全考量　航海節燈塔限定開放延期

巴威逼近　大稻埕夏日節蜘蛛人先撤

巴威逼近　大稻埕夏日節蜘蛛人先撤

巴威颱風來襲「寶可夢GO」活動取消

巴威颱風來襲「寶可夢GO」活動取消

關鍵字：

颱風江蘇暴雨巴威颱風美莎克颱風強颱

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面