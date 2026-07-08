一路旺到鬼門開！「25姓氏+4生肖」7月下半財運飆升

▲2026年的「鬼門開」將於8月3日晚間11時到來。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

剛過小暑，7月即將邁入中旬，命理專家小孟老師近期就分享有「25姓氏」，在7月下半月財運會一路旺到鬼門開！

今（2026）年的「鬼門開」時間落在國曆8月13日（農曆七月初一），小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」上傳一段短影音提到，7月下半月有25個姓氏財運旺到鬼門開。

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這25個姓氏分別為：「李趙孫黃王」、「陳蔡彰林高」、「唐鄭邱馬許」、「田藍宋葉吳」、「詹丁白龍蔣」。

此外，小孟老師先前也提到，7月有以下4生肖會財運滾滾、財氣噴發的狀態

Top4：狗

容易遇到好的投資貴人，讓你財運亨通。

Top3：龍

多聽理財建議，也可以尋找良好的創業建議，可以議論薪資。

Top2：猴

很有偏財運，也很能做自己興趣的事情，可以將興趣的事情發揮到最大。

Top1：鼠

財運方面多聽長輩建言獻策，也可以多看看哪裡是最好的舞台，本月很有掌握財運的機會。

◎民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場

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