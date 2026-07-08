高雄致癌油今增29店　饗賓、漢來、王品集團等19品牌都中了

▲高雄市衛生局稽查問題油品流向。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，高雄市連日公布「第二層」中盤商、「第三層」販售及餐飲加工業者，今（8）日再追出問題油也曾流向高雄轄內王品集團9品牌、饗賓餐旅4品牌、漢來美食6品牌以及161家全聯分店。

針對中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，高雄市長陳其邁要求「只要確定使用到問題油的加工食品就下架」。衛生局持續展開清查，釐清相關業者使用狀況，截至8日再增加29家，累計共有49家下游業者使用到問題油品，經稽查後都已下架。

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▲▼高雄再查獲問題油品流向連鎖美食，王品集團、饗賓餐旅、漢來美食都中了。（圖／記者許宥孺翻攝）



今日新增名單包括王品集團旗下的西堤高雄中山店、西堤高雄富國店、西堤鳳山萬家福、西堤後昌新店，陶板屋三民澄清、陶板屋高雄裕誠，和牛涮高雄博愛、和牛涮高雄夢時代，就饗高雄富民、就饗高雄夢時代，聚日式鍋物高雄富民、聚日式鍋物高雄夢時代、聚日式鍋物高雄澄清，莆田高雄自由、享鴨高雄裕誠、藝奇高雄夢時代。以上門市都查獲曾使用益康大豆沙拉油。

饗賓餐旅旗下的高級自助餐「旭集」義享店也中招，另還有真珠義享店、開飯川食堂左營店、開飯川食堂夢時代、饗食天堂高雄店、饗食天堂夢時代店，總計4品牌曾使用過有問題的福壽健味香油。

漢來美食旗下的新品牌常粵、溜溜酸菜魚高雄SOGO店、上菜片皮鴨夢時代店、漢來大飯店巨蛋會館9樓宴會廳、漢來海港巨蛋店以及漢來蔬食巨蛋店，總計6品牌也曾使用過福壽健味香油。

全聯福利中心在高雄161家分店則曾經使用過泰山精選蔬菜油、泰山好理調和油、泰山花生風味調和油等問題批號。

衛生局表示，已於官網公告業者及產品資訊、批號，此外，市府食安小組持續於美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路稽查，截至今日上午10點累積1449家，其中新增227家，確認皆未使用問題油品。