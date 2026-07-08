藍白主張無人機採購應經濟部主責　一張圖看7民主國家怎籌獲軍武

▲藍白主張無人機採購應該由經濟部主責，彙整世界民主國家軍用無人機的主管機關、採購機構。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

行政院、國民黨團、民眾黨團近日都拋出無人機條例的相關版本，其中主管機關的歸屬「大不相同」，政院主張由國防部主責，藍白則認為應歸由經濟部。對此，《ETtoday新聞雲》彙整7個世界民主國家，其軍用人無機採購的主管機關到底為何，由他國經驗來對照台灣在無人機戰力上的建置，可以如何來執行。

首先，美國的主管機關為國防部，其採購機構是國防後勤局（DLA），需求端由聯合能力整合發展系統（JCIDS）審定規格。回顧去年（2025年）7月，美國國防部長赫格塞斯宣布「無人機主宰計畫」，編列10億美元採購30萬架攻擊無人機，全程由五角大廈負責，不涉及商務部或任何經濟主管機關。

英國方面，主管機關也是國防部，採購機構則為國防裝備與支援局（DE&S）。英國在2024年「國防無人機戰略」中，明定由國防部主導採購改革與產業建構；而2025年底，則設立「英國國防創新機構」，投入逾1.42億英鎊於無人機及反無人機技術。

法國的主管機關則是武裝部，由國防裝備總局（DGA）為採購機構。該單位負責向廠商下訂單、技術驗收與採購合約管理，經濟部不會介入軍事採購核心。

德國方面，主管機關也是國防部，採購機構是聯邦軍備、資訊科技暨使用辦公室（BAAINBw）。德國的無人機採購合約，需經聯邦議會國防委員會及預算委員會批准，聯邦經濟及氣候保護部不參與軍事無人機採購程序。

在印太區域的民主國家，日本是由防衛省為主管機關，採購機構是防衛裝備廳（ATLA）。根據日本2026年度防衛預算，編列逾1,000億日圓用於SHIELD無人機戰力建構；而小型無人機屬軍民兩用技術，防衛省與經濟產業省在「國防產業工作組」下推動公民協同投資，但採購決策與預算主管機關仍是防衛省主責。

南韓的主管機關為防衛事業廳（DAPA），採購機構為防衛事業廳（DAPA）。南韓在2026年整合國防部、內政部、國土交通部、警察廳、海警廳等多部會需求，統一由防衛事業廳主導採購，目標創造約2兆韓元公共需求。

最後，澳洲部分，主管機關同樣是國防部，採購機構是先進戰略能力加速器（ASCA）。澳洲在2025年宣布10年內投入逾100億澳幣於無人機及反無人機，預算與主管機關都隸屬國防相關部門。