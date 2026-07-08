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台中街頭情殺5罪起訴！恐怖男定位追殺前女友　確認人死了才跑

記者許權毅／台中報導

台中西區今年3月27日發生重大街頭情殺案，男子陳暘升當街刺死前女友、巴姓職能治療師。檢方查出，2人短暫交往5個月，陳男自己提分手，又請求復合未果，竟傳訊恫嚇「你會離開這個世界你也不怕嗎？」，並用卡片式定位器貼在巴女機車上，掌握巴女行蹤，進而持刀追殺。近日偵結以殺人等5罪起訴，預計由國民法官審理。

檢警調查，陳暘升（30歲）與巴女（26歲）於2025年3月交往，至8月份由陳男自己提出分手，結果陳男又反悔想復合，沒受到巴女理睬。竟然從今年3月11日開始傳訊給巴女稱「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」並稱要到巴女住處找人。

▲▼陳暘升。（圖／記者許權毅攝）

▲陳暘升今年3月持刀當街殺死巴女。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）

事發前一天，陳男利用雙方交往期間而取得的巴女信箱與IG帳號密碼，窺探巴女與他人對話紀錄，得知巴女有搬家計畫。陳男竟心生惡念，決定動手殺人，並且準備卡片式定位器、水果刀等工具到巴女住處找人。

陳男先在巴女機車車牌上貼上卡片式定位器，並且用手機掌握巴女動向，發現巴女返家後，隨即持水果刀進入屋內，雙方在公寓樓梯相遇，陳男便掏出水果刀追殺，巴女嚇得往外狂奔，陳男仍持續追砍，導致巴女臉部受傷，陳男不顧眾人驚恐勸阻，見巴女倒地後，持大把水果刀刺擊巴女頭頸部，確認巴女身亡後，隨即駕車逃逸，在附近巷口被線上警網圍捕。

▲巴女當時返家後，隨即遭陳追殺。（圖／記者許權毅攝）

檢方近日偵結，認定陳男涉犯殺人、恐嚇、無故侵入他人電腦相關設備、無故竊錄他人非公開活動、傷害等罪嫌，提起公訴由國民法官審理。

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