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巴威逼近　蔣萬安重話令區公所：別給我發生任何要緊急調度情事

▲▼蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

強颱巴威來勢洶洶，台北市長蔣萬安今（8日）主持災害應變中心聽取防颱因應時裁示，不管沙包、機具一定要多、不要少，把握今起黃金48小時預先準備，不要有剛剛好，或發生有不夠情形，同時詢問各公所有無需要支援事項，見起初只有文山區公所提出所需協助，蔣便向在場所有公務員撂重話，「其他區公所沒有提出？那我就覺得你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事。」

中央氣象署指出，巴威預計最快於週四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於週五傍晚至夜間接觸台灣陸地。蔣萬安上午到災害應變中心聽取各局處防颱，根據北市府氣象團隊預估，巴威颱風再增強，預計明天下午兩點發布海上警報，週五暴風圈納入台北市。巴威中心距離北市最近的時間點則是在週五晚間22時到週六下午14時之間，平地可能出現10至13級陣風，時雨量為20至50毫米。

由於先前康芮颱風來襲，松山區樹倒數量多，今天防颱會議，松山區公所提出，因分科考試延期至週一週二辦理，依據113年康芮經驗，松山區當年樹倒非常多，導致當時撫遠街、塔悠路樹倒影響交通，怕後續復原交通影響分科考生，請局處協助。蔣萬安指示工務局，針對過往康芮颱風等為例，如民生社區有非常多行道樹，這兩天加強樹木穩固、修剪，並針對樹倒多的地方即刻進行預防措施，至於後續如果有樹倒，請警察局先協助圍起來，並第一時間由清潔隊依照SOP清走，秘書長王玉芬昨天也召開災後復原會議，將針對相關災後復原也加強沙盤推演。

待各單位報告完畢，蔣萬安要求各區公所回報整備情形，隨後詢問各區公所有無需要沙包、機具等設備？文山區公所應變中則心提出兩點協助，第一，針對去年景華街等地點，因強降雨有土石流等狀況，可否請大地處監測預警，如果有狀況出動機具，並立刻通知公所進行疏散，另外先前政大老泉里、指南里等，請產發局協調台電針對加強維修人力。

蔣萬安聽完後大讚，「很好！文山區有主動提出兩點要求」，指示包括大地處今天就要去景華街了解，產業局針對政大老泉里等，要求台電加強備妥相關維修人力，及檢視相關電網韌性。

蔣萬安接著問，「其他區公所還有沒有提出？」眼見無人回應，蔣萬安撂下重話，「其他區公所沒有提出？那我就覺得你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事。」並且指示民政局今天起立即盤整沙包、抽水機等設備機具，這48小時趕快即刻調度，針對颱風來襲，有支援調度需求的沙盤推演今民政局就要做好盤整，也指示秘書長王玉芬、副秘書長林士斌等協助跨局處調度。

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