曝「蹦闆」涉嫌組織暴力犯罪遭逮　黃瓊慧：感謝中壢分局拿出魄力

▲網紅蹦闆、議員黃瓊慧。（圖／翻攝自Facebook／蹦闆、黃瓊慧）

記者郭運興／台北報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧日前指稱，涉入桃園章魚燒店討債風波的抖音網紅「鍾小鍾」是網紅蹦闆（呂育銓）的小弟。此指控引爆蹦闆怒火更揚言提告。未料，黃瓊慧今（8日）指出，「最新消息！蹦闆才要求我公開道歉沒多久，今天就因涉嫌組織暴力犯罪遭逮」，感謝中壢分局拿出魄力、實際掃盪黑賭毒，也希望威脅章魚燒媽媽的討債網紅早日繩之以法。

民進黨桃園市議員黃瓊慧日前稱涉入桃園章魚燒店討債風波的抖音網紅「鍾小鍾」是網紅蹦闆（呂育銓）的小弟。引爆蹦闆怒火更揚言提告。

蹦闆當時表示，他確實認識鍾小鍾，但雙方只是點頭之交。「總不能每一個跟我拍過照的人都是我兄弟，更不可能要求我要為所有人的個人行為負責」。自己已委任律師蒐證，將循司法途徑維護名譽與商譽，「我是蹦闆呂育銓，我就是我。敢作敢當，沒做過的事，我絕對力爭到底」！

未料，黃瓊慧今日發文指出，「最新消息！蹦闆才要求我公開道歉沒多久，今天就因涉嫌組織暴力犯罪遭逮」，感謝中壢分局拿出魄力、實際掃盪黑賭毒，也希望威脅章魚燒媽媽的討債網紅早日繩之以法。

黃瓊慧表示，章魚燒媽媽被討債網紅三天兩頭開直播嗆聲威脅時，蹦闆一句譴責都沒有，反倒是聽到說他們是兄弟就氣到找律師研討如何告她，「我是不是根本釣魚高手？這是要告哪一條」？