台灣10年丟11友邦！各國明知「債務陷阱」仍靠攏中國　外媒曝原因

▲ 中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

儘管中國「債務陷阱外交」爭議持續多年，全球各國仍持續與北京深化經貿往來，2025年更創下「一帶一路」啟動以來年度最高紀錄，中國企業全年簽署約2135億美元的建設合約與投資案，累計規模已突破1.39兆美元，涵蓋逾150個夥伴國家。外媒以台灣邦交國持續流失為例，分析各國明知風險卻仍選擇靠攏北京的原因。

《News18》報導，經濟學家鮑米克（Soumya Bhowmick）指出，發展中國家轉向中國，並非因為找不到更好的選擇，而是現實上根本沒有同等條件的替代方案，「其他融資管道往往速度緩慢、方案零散，甚至在財政上根本無法取得。相較之下，中國提供的是快速到位、規模龐大且政治干預相對較少的整套模式。」

許多國家急需道路、港口、電力與數位基礎建設，等不起長達數年的評估程序，於是將眼前的債務風險與短期經濟成長及選舉壓力相互權衡後，仍選擇接受中國方案。

「顛覆性胡蘿蔔」：北京用正向誘因綁住各國

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）分析指出，中國擅長以針對性經濟誘因鞏固與各國政治領袖的關係， 尤其是南方國家。鮑米克說明，北京最大優勢在於將經濟規模轉化為地緣政治籌碼，可同時提供貸款、承包商、設備、技術、市場准入與工程執行能力，形成一套完整生態系統，一旦開始依賴中國便難以脫身。

政治學者將這套手法稱為「顛覆性胡蘿蔔」（subversive carrots），意指透過正向經濟誘因，讓各國政府、企業乃至政治菁英自然而然傾向配合北京偏好，而非透過直接施壓。

台灣10年失11邦交國 投資取代外交施壓

鮑米克解釋，這套策略的關鍵在於隱蔽性，經濟誘因一旦撤回，本身就成為一種威脅，長期下來受影響的不僅採購決策或技術標準選擇，各國對南海、台灣等敏感地緣政治議題也可能因此傾向保持沉默。

台灣邦交國持續減少正是典型案例，過去10年間已有11個國家轉向承認北京，而每次外交轉向幾乎都伴隨中國提供的經濟誘因，充分說明北京如今更傾向以投資與發展合作替代傳統外交施壓。

債務危機真相：不透明合約與抵押資產才是禍根

債務問題上，學者普遍認為單一貸款並非危機根源。斯里蘭卡、巴基斯坦、寮國等案例中，各國往往同時向多個國際機構及私人債權人借款，金融危機成因遠較外界想像複雜。

鮑米克指出，不透明合約、高估專案收益、匯率風險、抵押資產安排及過度依賴單一承包商體系，才是釀成債務困境的結構性因素。而中國往往同時扮演貸款方、建設方、供應商與外交談判者，一旦專案表現不如預期，北京便掌握重新談判的主動權，可藉機換取政治善意或戰略利益。

這套策略影響力滲透全球，尤其對印度構成挑戰。新德里至今拒絕加入一帶一路，並積極推動印度-中東-歐洲經濟走廊（IMEC）等替代方案。但鮑米克警告，光靠外交喊話不足以抗衡，印度必須提供真正具競爭力的選項，包括提升工程交付速度、透明融資機制，以及在關鍵依賴點上協助夥伴分散風險，否則中國將持續透過經濟手段在印度周邊鞏固戰略地位。