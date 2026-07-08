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颱風前夕又來亂！中國海警4船侵擾金門　海巡強勢驅離

記者鄭逢時／金門報導

中國海警船趁強烈颱風「巴威」逼近台灣前夕，再度侵擾金門限制水域。海巡署8日上午偵獲4艘中國海警船接近金門南方海域，立即派遣巡防艇一對一併航監控，歷經約3小時對峙，成功將對方驅離限制水域。

▲▼ 巴威颱風前夕，中國海警船再度侵擾金門限制水域遭海巡強勢驅離。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

巴威颱風前夕，中國海警船再度侵擾金門限制水域遭海巡強勢驅離。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署表示，第十二巡防區於8日上午8時許偵獲中國海警「14533」、「14605」、「14530」及「14602」等4艘海警船，分成兩組在金門南方海域活動，並朝金門限制水域航行，研判侵擾意圖明顯。

海巡隨即調派4艘巡防艇採取一對一方式全程併航監控，並同步蒐證，透過中、英文無線電廣播，要求中國海警船立即離開我方限制水域。在海巡艇持續近迫監控及廣播驅離下，4艘中國海警船於上午11時13分駛離限制水域。

金馬澎分署指出，強烈颱風巴威逐漸接近台灣，各單位正全力投入防颱整備及災害應變工作，但海巡除防災救援任務外，海域巡防及主權維護勤務也未曾鬆懈。中國海警選在颱風來襲前持續進行灰色地帶侵擾，不僅增加海上航行風險，也影響區域和平穩定。

金馬澎分署強調，針對中國海警持續侵擾，海巡已建立完善應變機制，未來將持續維持高強度情監偵、快速反應及周密部署，嚴密監控海域動態，堅定捍衛國家主權與海域安全。

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