電商女王安晨妤慘了　投資合夥鬧翻挨告「涉2罪起訴」

▲安晨妤投資診所事業，結果被因涉嫌偽造股東臨時會議紀錄等案遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有電商女王之稱的藝人安晨妤，2020年間和醫師蔡世偉合夥成立「模力診所」，結果被加盟主提告詐欺，雖然最後獲得不起訴，但合夥關係破裂鬧出官司。台北地檢署調查發現，模力診所未登記設立就開始對外經營業務，安晨妤還涉嫌偽造股東臨時會議紀錄，因此依違反《公司法》等罪嫌，分別起訴蔡世偉與安晨妤。

安晨妤2020年傳出與元祖食品少東張劭緯婚變後，專心打造自己的電商事業，同時尋求拓產事業版圖，原本與執業醫師蔡世偉合作，投資陳南宏醫師的診所，設立可協助兒童期青少年長高的「模力診所」，由蔡世偉擔任負責人，安晨妤擔任執行長，對外開放加盟。

前兄弟象防護員衣思訓拿出200萬元，加盟經營「模力診所」台中店，結果開張一個月就因未選任合格醫師擔任負責人等違規，遭台中市衛生局開罰，衣思訓控告安晨妤未告知開店前提條件，涉嫌詐欺，安晨妤刑事部分獲得不起訴確定，民事一度被判賠衣思訓200萬元，最後上訴高院和解結案。

在詐欺案偵審期間，安晨妤又被合夥的醫師蔡世偉提告涉嫌為偽造文書，檢察官調查發現，衣思訓在簽約加盟模力診所的時候，模力診所根本還沒登記設立公司，依照《公司法》第19條規定，未經設立登記，不得以公司名義經營業務或為其他法律行為，最高可除1年以下有期徒刑，拘役或科或併科15萬元以下罰金。

安晨妤除了跟蔡世偉雙雙被依違反《公司法》起訴外，檢察官還查出，安晨妤涉嫌造假模力診所股東臨時會會議紀錄，並據以提報主管機關變更公司監察人，另外因涉嫌《刑法》偽造文書以及使公務員登載不實等罪遭起訴。