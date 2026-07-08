拋產業政策四箭　李四川：打造AI廊道、讓新北成無人機產發中心

▲李四川8日參訪新店寶高智慧園區。（圖／李四川競辦提供）

記者蘇靖宸／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（8日）拋「產業政策四箭」，不僅要打造AI科技廊帶，串連北士科與輝達供應鏈，也要讓新北成為台灣無人機產業發展中心與低空經濟示範城市。李四川說，他會全力讓產業留在新北、人才留在新北、工作機會留在新北，打造新北成為AI科技之都。

李四川8日參訪新店寶高智慧園區參訪，並發表「產業政策四箭」。李四川指出，第一箭「AI科技廊帶」：打造新北AI產業核心走廊，形成北台灣最完整的AI科技產業帶。透過興建蘆社大橋，銜接北士科AI核心區與新北產業聚落，並結合台64線、台65線快速道路系統，強化區域運輸與產業連結，打造橫跨溪北與溪南的AI科技廊帶。



李四川表示，未來將以四大AI關鍵基地作為核心支撐：一、串連北士科與輝達供應鏈，作為AI研發與國際鏈結核心；二、擴大新店寶高智慧園區，強化AI軟體、資通訊與數位應用發展基地；三、打造大柑園產業聚落，整合AI伺服器、智慧製造與高階電子產業供應鏈；四、發展新北國際AI+智慧園區，作為AI實證應用、智慧城市與新創加速基地。



李四川說，同時將整合土城、樹林、新莊、泰山、五股、蘆洲、汐止等產業節點，形成「研發—製造—應用—出口」一條龍AI產業鏈，吸引國際AI、半導體、ICT及雲端運算產業進駐，讓新北成為全球AI產業布局的重要據點。



第二箭「產業專區倍增」解決產業缺地問題，讓企業留在新北。李四川表示，將以四面向進行：一、推動淡海新市鎮二、三期、高科技產業專區開發；二、推動五股交流道周邊整體規劃，透過區段徵收與整體開發方式，增加產業用地供給；三、規劃「產業專區只租不售」，由政府興建標準廠房與客製化廠辦空間，提供企業進駐使用；四、推動工業區立體化4.0、中繼廠房及產業升級計畫，讓傳統產業有地方升級，高科技產業有空間發展。

▲李四川「產業政策四箭」。（圖／李四川競辦提供）



第三箭「無人機產業起飛」打造無人機產業重鎮。李四川說，新北目前擁有超過50家無人機重點廠商，具備完整的電子、資通訊、精密製造及AI產業基礎，是發展低空經濟最具潛力的城市之一。未來將整合AI、ICT及智慧製造優勢，打造無人機研發、製造、測試及應用完整產業鏈，推動智慧物流、防災巡檢、環境監測、智慧交通及公共治理等多元應用場域；規劃無人機測試驗證環境，結合產學合作及人才培育機制，協助新北企業投入關鍵技術研發與國際市場布局，打造新北成為台灣無人機產業發展中心與低空經濟示範城市。



第四箭「AI電競新經濟」打造亞洲AI電競之都。李四川表示，AI時代來臨，電競已不只是競技活動，更是結合人工智慧、數位內容、軟體開發、XR應用與國際行銷的新興產業。未來將以新北電競基地為核心，積極成立第二間電競基地，擴大推動AI電競產業發展，結合AI創作、虛擬實境、數位娛樂及內容產業，打造完整產業生態系；推動校園電競、AI應用教育、國際電競賽事及無人機足球等科技運動，培育下一代數位人才與創新人才，吸引國際企業與賽事落地新北。讓AI不只是科技產業，更成為青年接軌世界、產業接軌未來的重要力量，打造新北成為亞洲AI電競重鎮。

李四川說，蘆社大橋不只是一座橋，而是串起北士科與新北未來產業發展的關鍵橋梁；AI科技廊帶不只是一條路，而是帶動新北下一個30年經濟發展的成長引擎，「我會全力讓產業留在新北、人才留在新北、工作機會留在新北，打造新北成為AI科技之都」。