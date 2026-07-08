　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

【廣編】金豐盛×樂家康超市打造全新蛋白質專區　生鮮、即食一站購足

▲▼ 蛋白質,健康飲食,優惠,即食,量販店,樂家康。（圖／金豐盛提供）

▲金豐盛攜手樂家康超市打造全新蛋白質專區，整合生鮮與即食蛋白質商品，提供消費者一站式蛋白質選購體驗。

圖、文／金豐盛提供

近年隨著健康意識抬頭，「吃對蛋白質」已從健身族群擴展至一般家庭日常需求。根據市場觀察，從便利商店到超市、量販通路，蛋白質相關商品持續成長，顯示消費者對高品質蛋白質補給的需求正快速提升。

看準此一趨勢，樂家康超市攜手金豐盛打造全新蛋白質專區，整合生鮮與即食蛋白質商品，透過主題式陳列與一站式選購概念，提升日常採買效率與便利性，也重新定義蛋白質的消費場景。無論是上班族日常餐食、孩子下課點心、家庭晚餐、假日輕食或夜間宵夜，都能輕鬆找到適合的蛋白質選擇。

金豐盛表示，過去蛋白質商品多以單一品項滿足特定需求，但隨著消費者飲食型態日益多元，從備餐、自煮到即食補給，消費者需要的已不只是單一商品，而是能因應不同需求的完整蛋白質選擇。因此，本次透過生鮮原型食材與即食商品整合，打造從日常料理到即時補給皆可對應的完整蛋白質商品組合。

即日起，金豐盛蛋白質專區於全台樂家康超市上架，並同步於萬家福淡新、天母、新店、經國、內壢、文心、西屯、安平、鼎山及仁德10家量販店設置蛋白質專區，指定即食蛋白質商品同步推出任選兩件 9 折優惠，邀請消費者親自體驗從生鮮到即食的一站式蛋白質選購體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐「到底什麼來頭？」

黃偉哲23度登東森農場！台南愛文芒果開賣後太搶手　3000公斤秒殺

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃「買1送1」

分科測驗遇颱風延期！「及第」水餃化身開運神器　助考生穩定心神、榜上有名

颱風逼近備貨潮湧現！電商推防颱專區　泡麵熱搜飆3倍

全聯推6款「寶可夢周邊」集點　最低99元換玩偶杯袋

全家「瑪利歐周邊」免費送　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

【廣編】金豐盛×樂家康超市打造全新蛋白質專區　生鮮、即食一站購足

瘦瘦針代購、網購藏風險　醫籲掌握「二不一要」原則　安全減重不傷身

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

黃偉哲23度登東森農場！台南愛文芒果開賣後太搶手　3000公斤秒殺

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃「買1送1」

分科測驗遇颱風延期！「及第」水餃化身開運神器　助考生穩定心神、榜上有名

颱風逼近備貨潮湧現！電商推防颱專區　泡麵熱搜飆3倍

全聯推6款「寶可夢周邊」集點　最低99元換玩偶杯袋

全家「瑪利歐周邊」免費送　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

【廣編】金豐盛×樂家康超市打造全新蛋白質專區　生鮮、即食一站購足

瘦瘦針代購、網購藏風險　醫籲掌握「二不一要」原則　安全減重不傷身

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

快訊／超商飯糰捲入致癌油　聯華：預防下架、退貨辦法1周內公告

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

消費熱門新聞

快訊／超商飯糰用到致癌油　聯華：預防下架、1周內公告退貨辦法

全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

全聯推6款「寶可夢周邊」最低99元換購

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃買1送1

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

不是感冒！柚子醫師揭家中3大過敏地雷

金黃地瓜條回歸！麥當勞為農民辦成發

超商開賣「名偵探柯南」謎之雪糕

必勝客10口味大比薩外帶199元　摩斯月亮薯條買1送1只有3天

7大速食業者「未使用問題油」　麥當勞、肯德基：油品為進口

臺灣企銀首張頂級信用卡「福企無限卡」正式上市

超商開賣「台鐵、高鐵便當」期間限定特色款

柯南迷尖叫！「偵茶事務所」插旗 CoCo都可

更多熱門

相關新聞

換招兼換房東！　大直2層「樂家康」1.8億賣出

換招兼換房東！　大直2層「樂家康」1.8億賣出

大直北安路樂家康超市（原家樂福）以1.8億元交易，共計425.5坪，在地房仲驚呼：「好便宜！低於行情。」商仲業者表示，該店面月租應在48~50萬元左右，每年約580萬元。

星巴克今起連三天大杯以上買1送1

星巴克今起連三天大杯以上買1送1

不只橄欖油！醫師點名居家「抗發炎神隊友」

不只橄欖油！醫師點名居家「抗發炎神隊友」

品味鳳林花生香　花蓮購物節聯名優惠僅8天

品味鳳林花生香　花蓮購物節聯名優惠僅8天

珍煮丹小玉西瓜茉莉免費喝！小暑手搖優惠　CoCo、麻古買1送1

珍煮丹小玉西瓜茉莉免費喝！小暑手搖優惠　CoCo、麻古買1送1

關鍵字：

蛋白質健康飲食優惠即食量販店樂家康

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面