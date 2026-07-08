【廣編】金豐盛×樂家康超市打造全新蛋白質專區　生鮮、即食一站購足

▲金豐盛攜手樂家康超市打造全新蛋白質專區，整合生鮮與即食蛋白質商品，提供消費者一站式蛋白質選購體驗。

圖、文／金豐盛提供

近年隨著健康意識抬頭，「吃對蛋白質」已從健身族群擴展至一般家庭日常需求。根據市場觀察，從便利商店到超市、量販通路，蛋白質相關商品持續成長，顯示消費者對高品質蛋白質補給的需求正快速提升。

看準此一趨勢，樂家康超市攜手金豐盛打造全新蛋白質專區，整合生鮮與即食蛋白質商品，透過主題式陳列與一站式選購概念，提升日常採買效率與便利性，也重新定義蛋白質的消費場景。無論是上班族日常餐食、孩子下課點心、家庭晚餐、假日輕食或夜間宵夜，都能輕鬆找到適合的蛋白質選擇。

金豐盛表示，過去蛋白質商品多以單一品項滿足特定需求，但隨著消費者飲食型態日益多元，從備餐、自煮到即食補給，消費者需要的已不只是單一商品，而是能因應不同需求的完整蛋白質選擇。因此，本次透過生鮮原型食材與即食商品整合，打造從日常料理到即時補給皆可對應的完整蛋白質商品組合。

即日起，金豐盛蛋白質專區於全台樂家康超市上架，並同步於萬家福淡新、天母、新店、經國、內壢、文心、西屯、安平、鼎山及仁德10家量販店設置蛋白質專區，指定即食蛋白質商品同步推出任選兩件 9 折優惠，邀請消費者親自體驗從生鮮到即食的一站式蛋白質選購體驗。