致癌油風暴擴大　李四川：從沒看到蘇巧慧監督中央

▲國民黨新北市長參選人李四川 。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

面對「中聯油脂」致癌油風暴，衛福部挨轟源頭管控標準一直改變。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（8日）表示，對手蘇巧慧現在是立法委員，這幾天從來沒有看她質詢或質疑中央，對中央的監督，到現在為止都不講話，應該回到立委的工作來監督中央，讓市民能清楚知道毒油的來源是怎麼樣產生。

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，1300噸問題油流入市面。衛福部食藥署第一時間未公布受影響廠商，被抨擊後才「擠牙膏」地承認是泰山、福壽、福懋，但同樣情況也用在第二層的加工食品或餐飲業者，被罵之後才公布風暴波及360家。另油品管控上，也從「無需下架」一路被質疑、批評到「不論比例，一律全面下架」。

李四川8日參訪新店寶高園區及發表產業政策並受訪。媒體詢問，怎麼看毒油事件延燒，中央源頭管控標準卻一直改變？李四川說，毒油的部分，市民一直想要知道的是它的來源，那來源最主要要由中央管控，他103年在行政院當秘書長的時候，就有一個行政院食安辦公室，所以這一個工作本來就是屬於中央。

李四川表示，這次毒油事件，地方不管在新北或是台北也都去做查察，該罰的部分地方政府也都罰，但中央標準卻一變再變，公布的政策，到現在沒有一個比較確定的方向；他的對手，現在還是立法委員，這幾天從來沒有看她對中央去做質詢或是質疑，對中央的監督，到現在為止都不講話。

李四川說，她應該回到立委的工作來監督中央，讓毒油事件能夠比較清楚，讓市民也能夠清楚地知道它的來源是怎麼樣產生。