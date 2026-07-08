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彩虹眷村之爭二審大逆轉　台中市府勝訴獲賠85萬元確定

黃永阜爺爺的原創畫作真跡，是彩虹眷村的靈魂。(本刊資料室)

▲黃永阜爺爺的原創畫作真跡，是彩虹眷村的靈魂。(圖／本刊資料室)

圖文／鏡週刊

纏訟4年之久的彩虹眷村童趣彩繪被認養業者彩虹文創以油漆覆蓋部分牆面，台中市府文化局求償150萬元。一審判台中市府敗訴，二審大逆轉！今（8）日在台中高分院二審宣判，法官撤銷一審原判，改判彩虹文創業者、員工等8人應賠償台中市府85萬7142元，全案確定。

彩虹眷村是台中熱門國際觀光旅遊打卡點，負責維護彩虹眷村的彩虹文創公司4年前在合約期滿最後一天，以油漆覆蓋部分牆面，被台中市府文化局提告刑事毀損、民事侵權求償150萬元的官司訴訟。刑事一、二審已判彩虹文創負責人魏丕仁和員工14人無罪確定；民事一審判台中市府敗訴。不過民事二審今日在台中高分院宣判，卻出現大逆轉，頗令當事人驚訝。

彩虹眷村童趣彩繪原創者黃永阜爺爺(2024年1月往生)生前將其畢生彩繪著作權、與市府的彩虹眷村認養契約均交付彩虹文創公司處理。2022年7月間，台中市文化局表示不再與彩虹文創續約，同年7月30日（期滿前1天）彩虹文創負責人魏男和兒子、員工共14人到彩虹眷村塗漆覆蓋彩繪牆面，以此「回復原狀」，歸還給台中市府文化局。

 黃永阜爺爺享齡101歲。(本刊資料室)

▲黃永阜爺爺享齡101歲。(圖／本刊資料室)

台中市府文化局認為此是故意之舉，造成彩虹爺爺黃永阜創作有17幅彩繪圖案毀損，降低整體美觀及藝術價值，對魏等14人提出毀損刑事告訴，並及對魏等8人民事求償150萬元。

彩虹文創反駁並提出從簽約、續約到中止合約前彩虹眷村每一個階段繪圖變化過程的照片，照片中有彩虹文創團隊人員在鷹架上繪圖的樣貌等，證明很多彩繪圖案都是團隊完成的；且依照認養契約約定，認養契約期滿時，魏丕仁及彩虹文創公司有回復原狀後返還予市府的義務，但契約並未約定應保持彩繪牆面「現狀」返還。

 彩虹文創團隊認養期間創作彩繪。(本刊資料室)

▲彩虹文創團隊認養期間創作彩繪。(圖／本刊資料室) 

刑事部分一、二審均判彩虹文創14名被告無罪確定。民事部分，一審法官認為彩虹文創人員在認養期間一直在進行建物地面牆面破損掉漆維護、美化等營繕工作及村內安全等養護事宜，事發的7月30日當天，雖將彩繪作品以油漆塗抹覆蓋，但是並未導致建物的外觀價值因此減損，因此判市府求償敗訴。

不過破壞牆面訴訟刑民事的結束，並非終點，而是另一個爭議的開始。接下來該如何處置或共同經營彩虹眷村牆壁上屬於黃永阜爺爺原創作品，是下一個市府與擁有著作權的彩虹文創，雙方之間應面對的問題。黃永阜爺爺原創作品的著作權屬於彩虹文創公司，不過台中市府文化局曾經強調，彩虹爺爺的畫作附著在眷村建物牆面，依照民法添附原則，應屬於市有財產。

 彩虹眷村童趣彩繪是台中熱門國際觀光旅遊打卡點。(本刊資料室)

▲彩虹眷村童趣彩繪是台中熱門國際觀光旅遊打卡點。(圖／本刊資料室) 

市府曾表示，目前彩虹眷村及週邊的彩繪，可分為彩虹爺爺的原創作品，文創團隊進駐後的仿作，以及機關社團與學校在附近公園與圍牆彩繪的作品。市府對彩虹爺爺作品以及民間創作都重新修復上色，維持彩虹眷村的鮮麗形象，至於文創團隊的仿作，因雙方有官司進行，暫不維護。


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