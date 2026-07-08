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巴威颱風逼近　高雄區農業改良場籲農友加強防颱措施

▲葉菜類蔬菜較不耐風雨，應盡快採收。（圖／高雄區農改場提供）

▲葉菜類蔬菜較不耐風雨，應盡快採收。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象署最新預報，強烈颱風「巴威」持續朝西移動，預計週五（10日）傍晚起暴風圈將影響臺灣，可能帶來強風豪雨。高雄區農業改良場提醒農友密切留意最新颱風動態，及早完成各項防颱整備，把握防災黃金時間，降低農業災損。

▲葉菜類蔬菜較不耐風雨，應盡快採收。（圖／高雄區農改場提供）

▲葉菜類蔬菜較不耐風雨，應盡快採收。（圖／高雄區農改場提供）

高雄農改場羅正宗場長表示，強風豪雨易造成果樹倒伏、枝條折損及田區積淹水，香蕉、木瓜及棗等作物應加強立柱支撐及網室固定，並清除殘枝落果、疏通排水溝渠。木瓜、金煌芒果、番石榴及紅龍果等成熟果實應儘速採收；蓮霧修剪後枝條應立即清除或粉碎，避免阻礙排水。目前高屏地區少量二期水稻正值分蘗期，田區應保持排水暢通，積水退去後暫緩灌溉，待植株挺立後再灌溉，並留意白葉枯病發生。

羅場長進一步指出，連續降雨也容易誘發病害，高雄農改場建議木瓜適度疏果減輕植株負擔；紅龍果開花後應移除花瓣，並預防濕腐病。果菜類（瓜果、茄果及豆類）作物應加強植株固定，成熟蔬果及葉菜應於風雨前完成採收，各類蔬菜田區務必做好排水，並依植物保護建議適時施藥，降低疫病及細菌性病害發生風險。

羅場長強調「防颱工作做得早，災害損失就能降到最低。」，高雄農改場已成立作物技術服務團，提供防颱、災後復耕及栽培管理諮詢，歡迎農友多加利用，共同做好防災應變。

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