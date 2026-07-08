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全家「瑪利歐周邊」免費送　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

▲▼全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換購，同步有「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

▲全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換，或是免費獲得。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家即日起至8月4日推出夏季飲料冰品優惠，買指定20元以上可享「任選第2件6折」或「買3送1」，同步祭出「瑪利歐限量周邊」，達成條件可用29元加購「瑪利歐串串吊飾」，免費送「瑪利歐杯墊」；還能抽大阪環球影城雙人遊、Nintendo Switch 2等好禮。

▲▼全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換購，同步有「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

▲買指定冰品飲料任4件，加價29元可換購「瑪利歐串串吊飾」1個。（圖／業者提供）

● 瑪利歐限量周邊

全家推出「瑪利歐JUMP一下！涼一下歐！」活動，即日起至8月4日，購買指定20元（含）以上飲料、冰品任4件，即可加價29元換購「瑪利歐串串吊飾」1個，共有7款造型，採隨機出貨，數量有限。

▲▼全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換購，同步有「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

▲購買指定飲料冰品任6件，還能免費獲得「瑪利歐杯墊」。（圖／業者提供）

此外，活動期間購買指定飲料冰品任6件，還能免費獲得「瑪利歐杯墊」1個，共有5款，採隨機贈送，數量有限，送完為止。

● 飲料冰品享優惠　集章再抽大阪環球影城

除了周邊外，活動期間買指定20元以上飲料、冰品同步享「任選第2件6折」或「買3送1」優惠。每購買指定商品「任4件」可集1章，集滿1章可兌換指定商品「買1送1優惠券」；集滿3章可加79元換購「瑪利歐投影相機吊飾」，集滿6章則可免費兌換。

另外，每購買指定商品任4件，可獲得1張抽獎券，有機會抽中價值6萬元的「大阪環球影城雙人遊（1名）」及「Nintendo Switch 2主機」（5名）。

▲▼全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換購，同步有「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

▲同步也推出「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

● 阿奇儂聯名「早午餐兄弟」推周邊

除了瑪利歐活動，全家同步即日起至8月4日也獨家推出「阿奇儂×早午餐兄弟」活動，任選2件指定阿奇儂冰品，加29元即可獲得聯名捏捏球1個，共有A、C、H、I、N、O六款字母造型；集滿6個不同字母並寄回活動單位，即可兌換聯名保冷箱1個。

▲▼全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換購，同步有「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

▲▼集滿6個字母，還能兌換聯名保冷箱。（圖／業者提供）

▲▼全家推出瑪利歐限量周邊，買指定冰品飲料可加價換購，同步有「阿奇儂×早午餐兄弟」活動。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 推皮克敏周邊

7-ELEVEN 則看好任天堂人氣手遊「皮克敏」（Pikmin Bloom）散步種花熱潮，將於7月9日下午3點起推出「PIKMIN專屬皮克敏日常」門市快閃購，帶來10款日本製限量生活用品，從餐具、水壺到收納、洗沐用品都有，讓皮皮走進玩家的日常生活。

▲7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

此波周邊以「全天候陪伴」為設計概念，包含餐具組、便當袋、可當午餐墊使用的萬用包巾、不鏽鋼水壺、透明水壺、輕量水杯、三入收納盒、束口袋、手巾附盒及純棉浴巾等。其中餐具組售價399元、便當袋249元、萬用包巾199元，不鏽鋼水壺899元、透明水壺499元，兼具實用性與收藏價值。

▲「PIKMIN專屬皮克敏日常」周邊主打日本製造，設計概念圍繞著「全天候陪伴」。（圖／記者林育綾攝）

「PIKMIN專屬皮克敏日常」首波採門市快閃購方式販售，自7月9日下午3點起至9月1日，「OPENPOINT會員」可直接至全台7-ELEVEN門市，不限消費金額，向店員報手機即可預購，每款商品數量有限，售完為止。

▲▼7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「PIKMIN 專屬皮克敏日常」周邊快閃購。（圖／業者提供）

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