▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，大批藍營支持者、藍營里長立刻留言相挺。據了解，該爭議延燒多時，佀廣洋發文前就先與母親萬美玲、公關公司沙盤推演、逐字斟酌，一發文，萬美玲、樁腳里長立刻串聯，在各藍營基層群組包含聯誼會、同心會等，廣傳佀廣洋的說法，並號召留言支持鼓勵。

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。佀廣洋發出長文後，立刻有多位藍營里長聲援護航，聲勢浩大。

根據地方藍營基層多個群組外流截圖，萬美玲在黃埔四海同心會、陸官北區校友聯誼會、KMT桃園區等多個藍營基層、樁腳群組，貼出佀廣洋道歉聲明，並強調，不實指控會交由司法釐清，更不滿稱這次抹黑太離譜。群組也號召各里長、基層在臉書留言力挺佀廣洋，要讓網路聲量逆轉。

▼萬美玲在藍營基層群組動員令。（圖／惡搜 提供）



動員令一出，藍營各基層里長確實使命必達，都在佀廣洋貼文留言力挺，上周才發文稱看完「鐵拳教育」、感觸很深的大興里里長高承洋也留言力挺佀廣洋，他表示，小時候他也很調皮搗蛋，也對曾經做過的事情道歉。人非聖賢，誰能無過。知錯能改，善莫大焉，過去所發生的事情要化作未來服務社會的動力，為自己的過去加倍彌補。

桃園豐林里長簡士強更發長文表示，自己心中不捨，佀廣洋並沒有什麼嚴重大問題，大家年輕都不成熟，哪個政治人物敢說從小到大沒打過賭？「廣洋，加油。面對抹黑不用氣餒，繼續往前走！」有網友忍不住質疑，「如果今天受霸凌的是您的兒女，您會繼續挺下去？」簡士強則標記網友反嗆，「你女兒會去當AV女優嗎？」

除基層總動員外，包含國民黨立院黨團也護航，過於粗暴的選舉手段，其實沒有必要。藍委陳雪生也表示，「誰小時候沒偷過東西？」認為佀廣洋願意道歉即可。對於藍營選擇「全黨挺一人」，同區議員參選人坦言，當地頭人曾對他說，「有事情找佀廣洋服務，就等於找萬美玲服務。很多人還是會投他！」