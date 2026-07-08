　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

幕後／全黨動起來！萬美玲樁腳群組動員令　藍營「護廣洋」行動曝

▲▼佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，大批藍營支持者、藍營里長立刻留言相挺。據了解，該爭議延燒多時，佀廣洋發文前就先與母親萬美玲、公關公司沙盤推演、逐字斟酌，一發文，萬美玲、樁腳里長立刻串聯，在各藍營基層群組包含聯誼會、同心會等，廣傳佀廣洋的說法，並號召留言支持鼓勵。

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。佀廣洋發出長文後，立刻有多位藍營里長聲援護航，聲勢浩大。

根據地方藍營基層多個群組外流截圖，萬美玲在黃埔四海同心會、陸官北區校友聯誼會、KMT桃園區等多個藍營基層、樁腳群組，貼出佀廣洋道歉聲明，並強調，不實指控會交由司法釐清，更不滿稱這次抹黑太離譜。群組也號召各里長、基層在臉書留言力挺佀廣洋，要讓網路聲量逆轉。

▼萬美玲在藍營基層群組動員令。（圖／惡搜 提供）

▲▼萬美玲在藍營基層群組動員令。（圖／惡搜 提供）

▲▼萬美玲在藍營基層群組動員令。（圖／惡搜 提供）

動員令一出，藍營各基層里長確實使命必達，都在佀廣洋貼文留言力挺，上周才發文稱看完「鐵拳教育」、感觸很深的大興里里長高承洋也留言力挺佀廣洋，他表示，小時候他也很調皮搗蛋，也對曾經做過的事情道歉。人非聖賢，誰能無過。知錯能改，善莫大焉，過去所發生的事情要化作未來服務社會的動力，為自己的過去加倍彌補。

桃園豐林里長簡士強更發長文表示，自己心中不捨，佀廣洋並沒有什麼嚴重大問題，大家年輕都不成熟，哪個政治人物敢說從小到大沒打過賭？「廣洋，加油。面對抹黑不用氣餒，繼續往前走！」有網友忍不住質疑，「如果今天受霸凌的是您的兒女，您會繼續挺下去？」簡士強則標記網友反嗆，「你女兒會去當AV女優嗎？」

除基層總動員外，包含國民黨立院黨團也護航，過於粗暴的選舉手段，其實沒有必要。藍委陳雪生也表示，「誰小時候沒偷過東西？」認為佀廣洋願意道歉即可。對於藍營選擇「全黨挺一人」，同區議員參選人坦言，當地頭人曾對他說，「有事情找佀廣洋服務，就等於找萬美玲服務。很多人還是會投他！」

▲▼萬美玲在藍營基層群組動員令。（圖／惡搜 提供）

▲▼萬美玲在藍營基層群組動員令。（圖／惡搜 提供）

本文作者

杜冠霖

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

中聯致癌油風暴延燒　黃國昌促中央成立「油問必答」平台

李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

南僑未依法通報遭重罰300萬擬提訴願　北市法務局：依法處理

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

中聯致癌油風暴延燒　黃國昌促中央成立「油問必答」平台

李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

南僑未依法通報遭重罰300萬擬提訴願　北市法務局：依法處理

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

【恐怖狂風】男子從12樓被強風「吸」出墜落…人還在ICU

政治熱門新聞

批李洋後道歉了！運彩公會理事長4聲明　宣布退出經營

北市週五放颱風假？　蔣：前一晚8時宣布是否放

蔣萬安重話令區公所：別發生任何要緊急調度情事

強颱巴威侵襲北市時間曝　平地估13級陣風

曝「蹦闆」涉嫌組織暴力犯罪遭逮　黃瓊慧：感謝中壢分局拿出魄力

國軍缺尉、士官　顧立雄：明年擬重啟預官考試

王浩宇：柯文哲找我組黨、吳敦義找入黨　不罵國民黨99.99%還是議員　

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

致癌油風暴延燒　盧秀燕轟下架標準急轉彎

謝國樑宣布基隆下修颱風假標準　沈伯洋：北北基桃宜應該共同討論

幕後／全黨動起來！萬美玲樁腳群組動員令　藍營「護廣洋」行動曝

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

中聯致癌油遭重罰　前國健署長揭4疑點

「香港快閃打手」來台　矢板明夫籲政府重視2件事

更多熱門

相關新聞

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，國民黨立法院黨團今（8日）表示，「今天真相終於浮現」，衛福部長石崇良證實早在7月3日，就已向行政院長卓榮泰報告「只下架第一層油品」的處理方式，院長指示竟然只有四個字「應再考慮」。國民黨團痛批，更荒謬的是，行政院食安辦提交立法院的報告中，根本沒有卓院長口中7月3日那場「會議」，要求卓榮泰講清楚「蓋牌，到底是不是你的決定」？院長考慮的每一分鐘，致癌油都還在人民的餐桌上，自己做的決定，自己扛！

拋「迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

拋「迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

藍營嗆石崇良下台　王世堅：等水落石出「誰該下台還說不定」

藍營嗆石崇良下台　王世堅：等水落石出「誰該下台還說不定」

國軍吃下肚！使用致癌油單位曝　關指部、軍情局、步校上榜

國軍吃下肚！使用致癌油單位曝　關指部、軍情局、步校上榜

藍委護佀廣洋稱「誰沒偷過東西？」　王世堅傻眼：為他好建議退選

藍委護佀廣洋稱「誰沒偷過東西？」　王世堅傻眼：為他好建議退選

關鍵字：

佀廣洋萬美玲霸凌國民黨2026桃園議員2026大選

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面